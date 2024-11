ADAA : The Art Show 2024 défend l’unité entre les galeries américaines

Marché de l’art

Maxwell Rabb

Vue intérieure de l’ADAA : The Art Show, 2024. Photo de Scott Rudd. Avec l’aimable autorisation de l’ADAA.

Des hors-d’œuvre, des tenues soignées et le tintement des coupes de champagne ont accueilli l’ouverture VIP à 17 heures de l’exposition d’art de l’Art Dealers Association of America (ADAA) au Park Avenue Armory le 29 octobre. Le vernissage de la 36e édition du salon n’a peut-être pas accueilli les invités les plus prestigieux de l’année dernière, mais il semble n’avoir rien perdu de son faste dans le grand lieu de l’Upper East Side. Fondée en 1962, l’ADAA est une organisation à but non lucratif qui soutient des galeries de partout aux États-Unis. Elle compte aujourd’hui plus de 200 membres dans plus de 30 villes et l’édition de cette année de sa foire annuelle rassemble 75 galeries (contre 78 l’année dernière). . Plus de la moitié des exposants présentent des stands individuels et la soirée VIP a été un moment intime où le sens de la communauté de l’ADAA a occupé le devant de la scène.

Vue intérieure de l’ADAA : The Art Show, 2024. Photo de Scott Rudd. Avec l’aimable autorisation de l’ADAA.

« L’un des aspects intéressants de The Art Show, c’est qu’il y a un sentiment de rapprochement : un sentiment de fierté non seulement pour la barre haute fixée par les membres, mais aussi ce sentiment que vous faites partie d’un groupe, que vous n’êtes pas une île. », a déclaré Kinsey Robb, qui a assumé le rôle de directrice exécutive après que Maureen Bray a annoncé son départ en septembre. Comme toujours, la mission philanthropique de l’ADAA est au cœur de l’événement : chaque billet vendu soutient Henry Street Settlement, l’une des plus anciennes organisations de services sociaux de New York. « Nous donnons l’exemple du bien qui peut être fait », a souligné Robb.

Un accueil chaleureux

Tina Barney, vue de l’installation du stand de Kasmin à l’ADAA : The Art Show, 2024. Photo de Parker Calvert / CKA. Avec l’aimable autorisation de Kasmin, New York.

Tout au long de la soirée VIP de la foire, les invités ont adopté une approche détendue mais enthousiaste en parcourant les stands exposés – un changement rafraîchissant par rapport aux environnements plus frénétiques des foires d’art européennes du début du mois. L’équipe du stand de Kasmin a effectivement servi de comité d’accueil tout au long de la soirée, entourée d’immenses photographies de la photographe Tina Barney, 79 ans, qui fait actuellement l’objet d’une exposition personnelle au Jeu de Paume à Paris. Le stand présentait des pièces, notamment Julianne Moore et sa famille (1999), avec des prix allant de 30 000 $ à 65 000 $. Le réalisateur Nick Olney a noté que la réputation de Barney en tant qu’anthropologue culturel offrait une perspective intrigante à l’arrivée des invités.

« C’est formidable d’être ici devant parce que vous voyez tout le monde lorsqu’ils entrent et que vous êtes une véritable entrée, et [Tina’s work] est vraiment accueillant », a déclaré Olney. « C’est génial d’entrer avec ces regards des sujets des photos de Tina. Elle photographie souvent des rassemblements ou des communautés familiales, donc cela donne un très bon ton lorsque vous entrez dans la foire. Pour Olney, la foire revêt une signification particulière, rappelant sa première présentation au Art Show en 2001. « C’est un écrin incroyable et une représentation fantastique de ce qui se passe actuellement dans l’art américain », a-t-il déclaré.

C’Naan Hamburger, vue d’installation du stand de Charles Moffett à l’ADAA : The Art Show, 2024. Photo de Silvia Ros. Avec l’aimable autorisation de Charles Moffett.

En effet, l’ambiance de la foire était loin de la nervosité typique associée à un vernissage. Cela était particulièrement vrai pour Charles Moffett de Tribeca, qui participe pour la première fois. « C’est juste un accueil vraiment chaleureux. Honnêtement, c’est tout ce que nous espérions », a déclaré Moffett lorsque Artsy lui a parlé deux heures après le début de la foire. Il a mentionné que le président de l’ADAA, Anthony Meier, et d’autres membres du comité s’étaient déjà arrêtés au stand pour montrer leur soutien. « C’est tout ce que vous voudriez dans une communauté de concessionnaires. » La galerie présentait un stand solo présentant des œuvres de C’Naan Hamburger, l’ancien champion du monde de skateboard devenu peintre, âgé de 40 ans. Après que ses peintures à la détrempe à l’œuf aient été vendues lors de l’exposition de l’artiste en mars, la galerie a vendu cinq œuvres et en a mis deux autres en attente dans les premières heures de la foire, pour un prix compris entre 8 000 et 15 000 dollars. « Tout dans ces peintures dégage une qualité new-yorkaise, qu’il s’agisse du parc, des colis à l’extérieur d’un camion UPS ou dans un bâtiment de portier », a déclaré Moffett.

Un focus texan

Vue de l’installation du stand de la McClain Gallery à l’ADAA : The Art Show, 2024. Avec l’aimable autorisation de la McClain Gallery.

Parce qu’il est situé dans l’historique Park Avenue Armory, l’un des lieux les plus emblématiques de New York, il peut être difficile de séparer The Art Show de la ville elle-même. Mais avec sa portée nationale, The Art Show est loin d’être une foire organisée dans une seule ville, et elle s’efforce de le souligner davantage. La nouveauté de The Art Show 2024 est le chant du cygne de l’ancienne réalisatrice Maureen Bray, le nouveau programme « Spotlight On… », qui se concentrera sur les galeries membres d’une autre ville américaine. L’édition de cette année commence par la ville natale de Bray, Houston, et présente quatre exposants : Inman Gallery, McClain Gallery, Josh Pazda Hiram Butler et Sicardi | Ayers | Bacino. La section est également accompagnée d’une série de conférences et d’événements connexes tout au long du week-end. « Nous ne sommes pas seulement une communauté qui existe uniquement avec des galeries new-yorkaises à New York pour The Art Show », a déclaré Robb. « Nous essayons d’élargir ce terrain de jeu pour le rendre inclusif et de mettre en lumière certaines de nos galeries dans des domaines où nous ne pensons pas toujours qu’il existe une grande scène artistique en plein essor, alors qu’elle existe réellement. Pourquoi ne voudrions-nous pas souligner cela ?

Et Houston a largement été à la hauteur. Fief de la communauté artistique de Houston depuis quatre décennies, la McClain Gallery se démarque dans le programme de cette année. « [It’s an] approche intéressante car [the Spotlight On… program] poursuit la discussion sur la décentralisation », a déclaré le fondateur Robert McClain. « Nous savons que toutes ces autres villes en dehors de New York ont ​​des artistes très talentueux qui y vivent et y travaillent, c’est donc une bonne opportunité pour les collectionneurs new-yorkais d’avoir une meilleure idée de ce qui se passe en dehors de New York. » La galerie a présenté un mélange d’œuvres historiques et contemporaines du Lone Star State. La galerie, qui a participé pour la dernière fois à The Art Show en 2020 avec la peintre abstraite texane Dorothy Hood, a une fois de plus mis son travail à l’honneur cette année. Aux côtés des œuvres de Hood, la galerie présente des œuvres figuratives en techniques mixtes de sa compatriote texane Delita Martin, représentant des femmes noires dans des collages marqués par divers motifs colorés. L’œuvre de Hood coûte entre 4 000 et 120 000 dollars, tandis que celle de Martin se situe entre 25 000 et 35 000 dollars.

Les stands solo apportent des surprises et de nouvelles perspectives

Seth Becker, Nu et Faisan2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Venus Over Manhattan, New York.

Les stands individuels occupant une place si importante dans le salon, de nombreuses nouvelles perspectives et découvertes sont proposées, présentées en profondeur par les galeries exposantes. L’une de ces découvertes est le stand solo d’œuvres de Seth Becker de Venus Over Manhattan. Ces peintures à l’huile texturées à petite échelle, chacune associée à une carte postale de la collection de l’artiste basé à New York, capturent des scènes banales mais quelque peu surréalistes, telles que Nu et faisan (2024), représentant un personnage nu avec un faisan tenant une enveloppe marchant sur le lit. Toutes les œuvres sont disponibles pour 20 000 $ chacune. «J’adore cette foire; J’aime sa diversité », a déclaré le fondateur de la galerie, Adam Lindemann. « J’aime les foires un peu crues et peu homogénéisées. J’aime que certaines œuvres d’art donnent l’impression d’un peu plus d’une source ou d’une surprise. Et ce qui est bien dans cette foire, c’est qu’on s’y promène et qu’elle est pleine de surprises.

Seth Becker, Papillon Colibri2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Venus Over Manhattan, New York.

Une autre révélation pour beaucoup a été le stand solo d’œuvres d’Alice Tippit de Timothy Taylor. Les peintures fantaisistes de l’artiste basé à Chicago, qui n’utilisent pas plus de cinq couleurs pour chaque pièce, ont suscité le buzz parmi les invités qui tentaient de découvrir la nature des illustrations. Choses (2024) est une composition minimaliste et abstraite avec un contraste saisissant entre le vert menthe et le noir absolu, divisée en diagonale, où reposent de chaque côté une petite poire noire et un couteau de cuisine vert. Ces œuvres coûtaient entre 8 000 et 12 000 dollars pièce. «C’est un processus très conceptuel», a déclaré Chloe Waddington, partenaire de la galerie. « Elle pense aux doubles sens, aux métaphores, s’inspirant beaucoup de la littérature et à des choses comme les mots croisés qu’elle voit dans sa vie quotidienne. Elle ne vous dira jamais explicitement ce qu’elle essaie de dire. Il s’agit plutôt d’amener le spectateur vers un endroit précis.

Ailleurs, le stand d’Isabella Ducrot de Petzel s’est distingué. L’artiste textile italienne, âgée de 90 ans, gagne en reconnaissance auprès des galeries et des institutions, notamment sa première exposition personnelle internationale au Consortium de Dijon, en France. Le stand de Petzel à la foire présente des œuvres de la série « Surprise » de Ducrot, qui intègre l’écriture de son défunt mari dans le tissu des collages. Les prix varient de 7 000 $ à 42 000 $. « En termes d’échelle, les stands sont plus intimes ici, et il y a cette même qualité intime dans son travail, les collages de tissus et de textiles et le papier fait main », a expliqué le directeur Francesco Longenecker à propos de la présentation. « Le support correspondait d’une certaine manière à la foire, et la taille des stands est plus domestique, tout comme le travail. »

Francis Picabia, vue d’installation du stand de la Michael Werner Gallery à l’ADAA : The Art Show, 2024. Avec l’aimable autorisation de la Michael Werner Gallery.

Cette attention portée à la narration est également évidente sur le stand de la Michael Werner Gallery, qui présentait une collection de délicats dessins au crayon du pionnier français de l’avant-garde Francis Picabia. Les œuvres de la foire complètent l’exposition de peintures actuelle de la galerie, « Francis Picabia : Femmes », dans le but d’élargir le récit de l’artiste pour les collectionneurs parcourant l’Upper East Side – ce qui n’est pas une mince affaire pour un artiste de la stature de Picabia. « Pour réaliser une exposition comme celle-ci, il faut quelques années de préparation, car il faut beaucoup de temps pour assembler les œuvres », a déclaré la directrice de la galerie, Birte Kleemann. « C’est beau de pouvoir les montrer comme une suite, et la façon dont [The Art Show] est mis en place se prête à une présentation solo.

Une foire d’art ancrée dans la communauté

Vue intérieure de l’ADAA : The Art Show, 2024. Photo de Scott Rudd. Avec l’aimable autorisation de l’ADAA.

A l’approche de sa quatrième décennie, The Art Show reste une bouffée d’air frais dans le calendrier du monde de l’art new-yorkais. Après un mois chargé d’activités de foires d’art en Europe et ailleurs, c’est une vitrine intime qui place son esprit communautaire au premier plan, dans des galeries de toutes tailles. « Parfois, nous oublions que les galeries d’art sont de petites entreprises », a déclaré Robb. « Tout le monde n’est pas une méga-galerie. Et lorsque vous traversez une période difficile, que ce soit à cause de changements politiques, environnementaux, économiques, immobiliers – des hauts et des bas – pouvoir sentir que vous faites partie d’une cohorte de personnes qui veulent que vous réussissiez. est unique. Cela crée le sentiment de vouloir que tous les navires s’élèvent. L’exposition d’art se déroule au Park Avenue Armory jusqu’au 2 novembre.