Ada Hegerberg cherche à imiter Lionel Messi et à remporter la Coupe du monde avec la Norvège

Elle a souvent été décrite comme la Lionel Messi du football féminin en raison de ses exploits en tant que buteuse.

Ada Hegerberg cherche maintenant à accomplir ce que le grand argentin a finalement réalisé il y a quelques mois et à remporter une Coupe du monde pour assouvir une carrière internationale largement insatisfaite.

Un total de trois buts sur trois tournois internationaux majeurs pour la Norvège ne rend pas justice à l’une des plus grandes buteuses de l’histoire du football féminin. Hegerberg, après tout, a marqué plus de buts en Ligue des champions – la plus haute étape du football féminin au niveau des clubs – que n’importe quel joueur, avec 59. Elle est devenue la détentrice du record à l’âge de 24 ans.

Avec Lyon, elle est six fois vainqueur de la Ligue des champions, huit fois vainqueur du championnat de France et six fois vainqueur de la Coupe de France. Elle a une moyenne de plus d’un but par match pour Lyon, l’équipe la plus décorée du football européen.

Oh, et bien sûr, elle a été la première femme à remporter le Ballon d’Or en 2018 lors d’une cérémonie de remise des prix à Paris gâchée par un DJ français demandant à Hegerberg de twerk.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de matériel à travers des exploits pour son équipe nationale, le placard de Hegerberg est vide.

Elle s’est approchée le plus près d’un trophée pour la Norvège lors de son tout premier tournoi international senior – le Championnat d’Europe en 2013 – lorsque son équipe a perdu en finale contre l’Allemagne.

Depuis lors, c’est une histoire assez triste pour une joueuse qui, pour beaucoup, a transcendé son équipe nationale. Elle n’a jamais participé aux Jeux olympiques, sa seule Coupe du monde a eu lieu en 2015 lorsque la Norvège est sortie en huitièmes de finale, et il y a eu une élimination en phase de groupes au Championnat d’Europe l’année dernière.

Hegerberg aurait joué dans plus de tournois majeurs si elle n’avait pas décidé de se retirer de la sélection de son équipe nationale pendant cinq ans en raison de ce qu’elle percevait comme un mépris général pour le football féminin en Norvège à l’époque. Le cœur de sa frustration était le rythme inégal des progrès et de la stratégie dans le football féminin. Elle a été absente jusqu’en 2022, date à laquelle elle a choisi de revenir avant le Championnat d’Europe de cette année-là – coïncidant avec l’arrivée de Lise Klaveness, son ancienne coéquipière de Stabæk, en tant que présidente de la fédération norvégienne de football.

« J’ai pu avoir des discussions très honnêtes avec la fédération, d’abord par l’intermédiaire de Lise », a-t-elle déclaré. « Je suis très heureux de pouvoir revenir avec l’équipe et de commencer une nouvelle histoire. »

Un an plus tard, Hegerberg tente toujours de rattraper le temps perdu dans un uniforme norvégien – et après une saison nationale frustrante également.

Hegerberg, qui a passé 21 mois en 2020-21 en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur, a été porté disparu pendant encore sept mois cette saison en raison d’une blessure non précisée qui n’a pas été largement signalée.

Naturellement, elle a marqué une minute après avoir quitté le banc lors de son match de retour, pour Lyon à Montpellier, et a terminé la saison avec six buts en neuf matchs toutes compétitions confondues.

Marquer n’est jamais un problème pour cette finissante la plus naturelle – même au niveau international, elle a marqué 43 buts en 76 matchs depuis ses débuts seniors pour la Norvège en 2011 à l’âge de 16 ans.

Et ni l’un ni l’autre ne défend ce en quoi elle croit. Il y a quelques mois à peine, Hegerberg est apparue dans une vidéo de l’organisation de défense des droits humains Amnesty, demandant une indemnisation pour les familles des travailleurs migrants décédés alors qu’ils travaillaient à la Coupe du monde masculine au Qatar.

« Une responsabilité extrêmement grande incombe aux footballeurs et c’est dur, mais c’est la réalité », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Je sais que j’ai une position pour montrer mon opinion à ce sujet. »

Pour Hegerberg, ce sont les trophées qui manquent avec la Norvège, qui a remporté quatre titres majeurs mais aucun depuis les JO de Sydney en 2000.

Pour que cela change, tout ne peut pas être dû à Hegerberg. Ses coéquipiers vont également devoir se mobiliser.

Comme Caroline Graham Hansen, la milieu de terrain de Barcelone qui compte 44 buts en 98 matchs avec la Norvège et a brièvement fait une pause dans son équipe nationale après le Championnat d’Europe de l’an dernier.

La Norvège fait partie d’un groupe avec la Suisse, les Philippines et la Nouvelle-Zélande. Alors qu’ils devraient atteindre la phase à élimination directe, les Norvégiens ne sont pas parmi les favoris pour remporter le tournoi qui commence plus tard ce mois-ci.

Hegerberg pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Reportage de l’Associated Press.

