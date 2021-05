Ada Health lève des fonds auprès de Samsung et Bayer pour l’application AI Doctor

Fondée en 2011 par les entrepreneurs Claire Novorol, Martin Hirsch et Daniel Nathrath, Ada Health affirme que son application a été téléchargée plus de 11 millions de fois.

Bayer a mené le tour grâce à sa branche d’investissement Leaps by Bayer, tandis que Samsung a investi via le Samsung Catalyst Fund, un fonds de capital-risque basé aux États-Unis que Samsung Electronics utilise pour soutenir des entreprises du monde entier. L’ancien directeur de la stratégie et président d’entreprise de Samsung Electronics, Young Sohn, a rejoint le conseil d’administration d’Ada Health.

« L’application fonctionne essentiellement comme un chat WhatsApp avec votre médecin de famille de confiance, mais 24h / 24 et 7j / 7 », a déclaré Nathrath, PDG d’Ada Health, à CNBC.

Le patient commence par entrer ses symptômes et un robot de chat IA posera une série de questions pour essayer de déterminer le problème. Après cela, l’application présentera au patient les conditions les plus susceptibles d’en être la cause et proposera des suggestions sur la marche à suivre pour résoudre le problème.

Les applications iOS et Android donnent des conseils génériques tels que voir un médecin généraliste dans les trois prochains jours. Mais lorsque les patients interagissent avec Ada Health via un système de santé qui utilise l’application, ils peuvent directement prendre rendez-vous et partager le résultat de leur pré-évaluation avec un vrai médecin, a déclaré Nathrath.

L’entrepreneur a ajouté que la société avait signé des accords avec plusieurs systèmes de santé, assureurs maladie et entreprises des sciences de la vie. Axa OneHealth, Novartis, Pfizer et SutterHealth sont tous répertoriés comme partenaires sur le site Web d’Ada Health.

Bien que l’application puisse être téléchargée gratuitement par les patients, Ada Health facture aux partenaires l’accès à son logiciel.