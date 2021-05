Ad Infinitum dans Goodwood shock | Actualités des courses

L’entrée de David Simcock dans Ribblesdale, Ad Infinitum, a provoqué une surprise de 25-1 en profitant d’un tour classique de Jamie Spencer dans la hauteur des enjeux de la mode à Goodwood.

La fille de Golden Horn n’avait été vue qu’une fois auparavant en public alors qu’elle courait une course pleine de promesses d’être battue d’une longueur et demie par le très réputé Gloucestershire de Martyn Meade.

Abandonnée comme d’habitude par Spencer, elle a traversé le terrain avec deux stades à courir et semblait prête à gagner facilement.

Cependant, la réunion a dû survivre à une inspection en raison de vents violents et juste au moment où elle était sur le point de frapper le front, Ad Infinitum a été visiblement secouée par une rafale de vent et Spencer a dû la rassembler une fois de plus.

C’est à son honneur qu’elle a battu Lady Hayes d’une longueur, avec Aura Blue de retour en troisième.

Simcock a déclaré: « Nous avons pensé que c’était une bonne opportunité car elle avait peut-être participé à une course de Listed, mais elle était confrontée à des vainqueurs inauguraux.

« Jamie s’est occupée de sa première sortie et ne lui a pas donné de claque et elle nous a ravis depuis. Elle n’est pas là parce qu’elle n’avait rien montré, elle est évidemment assez talentueuse.

« Jamie a été le premier à admettre qu’il est arrivé assez tôt au front aujourd’hui et qu’ils ont été frappés par une véritable rafale de vent, mais dans les circonstances, elle a bien tenu son action sur la ligne.

« Je ne suis pas sûr de la Ribblesdale, j’en discuterai avec le propriétaire et nous verrons. »