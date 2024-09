AD de l’État de l’Oregon : Pac-12 cherchera à ajouter rapidement de nouvelles écoles

CORVALLIS, Oregon – Le directeur sportif de l’État de l’Oregon, Scott Barnes, a déclaré que le Pac-12 récemment reconstruit chercherait à ajouter au moins deux écoles supplémentaires pour 2026 le plus rapidement possible.

« Je crois que John Wooden l’a dit : ‘Soyons rapides mais ne nous pressons pas' », a déclaré Barnes samedi. « Il faut faire les choses correctement, mais il est dans notre intérêt d’avancer aussi vite que possible. »

La Conférence des Champions, qui s’est effondrée avec le départ de 10 de ses équipes, a annoncé jeudi une nouvelle incarnation avec quatre équipes du Mountain West rejoignant l’Oregon State et Washington.

Choix de l’éditeur

1 En relation

La Pac-12 relancée, avec Boise State, Colorado State, Fresno State et San Diego State, sera lancée en 2026. Mais la ligue doit avoir au moins huit équipes pour se qualifier pour une inclusion automatique dans les championnats NCAA et les College Football Playoff.

Lorsqu’on lui a demandé si la conférence avait vu des équipes exprimer leur intérêt à se joindre à elle dans les 48 heures après l’annonce du réalignement, Barnes a simplement déclaré : « Des tas d’équipes. »

Barnes s’est exprimé avant le match de rivalité entre l’Oregon State et l’ancien adversaire de la conférence, l’Oregon, qui a rejoint le Big Ten cette saison. Il a déclaré que la ligue pourrait potentiellement ajouter plus que les deux écoles nécessaires pour atteindre les seuils NCAA et CFP.

« Cela ressemble beaucoup aux processus que nous avons utilisés pour intégrer ces membres fondateurs, dans la mesure où les critères seront très similaires. Nous avons déjà commencé sérieusement avec notre première réunion hier pour examiner le paysage. Il y a un grand intérêt à ce stade très précoce », a déclaré Barnes.

« J’aimerais que tout cela soit conclu le plus rapidement possible », a-t-il ajouté. « Mais nous voulons certainement que tout se passe bien. Ce sont des décisions historiques à long terme que nous prenons et nous prendrons le temps nécessaire pour nous assurer que nous avons les bons nouveaux membres. Mais plus tôt nous pourrons avancer, mieux ce sera. »

Avec seulement deux écoles actives, la Pac-12 profite des règles de la NCAA qui permettent une période de grâce de deux ans. Actuellement, les Beavers et les Cougars ont conclu un accord de calendrier de football pour cette saison avec la Mountain West, leur donnant six adversaires chacun de la ligue pour remplir leur calendrier. L’accord ne s’étend pas au-delà de cette saison.

Une partie de cet accord comprenait des millions de dollars de frais supplémentaires pour la Pac-12 si elle débauchait des écoles de Mountain West. Au total, la Mountain West Conference pourrait récolter 110 millions de dollars grâce à ce remaniement.