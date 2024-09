AD Classics : Interdesign Building / Khalil Khouri

Bâtiment Interdesign / Khalil Khouri . Image © Walid Rashid

À Beyrouth, ville en pleine transformation, l’Interdesign Building fait écho à la vision d’un architecte résolument convaincu. Conçu par l’architecte libanais Khalil Khouri en 1973, en pleine période de croissance économique, le bâtiment a nécessité 23 ans de construction, un processus interrompu par le début de la guerre civile libanaise. Lorsqu’il a été achevé en 1996, le paysage urbain qui l’entourait avait changé. La structure est restée largement inutilisée depuis, comme un vestige d’une modernité pleine d’espoir. Bien que sa conception soit singulière dans son récit et son expression, cette structure illustre la tension entre aspiration et lutte tout au long de son histoire complexe.

Bâtiment Interdesign / Khalil Khouri . Image © Walid Rashid

Le bâtiment du showroom Interdesign a été conçu à une époque où le modèle commercial de Khalil Khouri était en pleine expansion, avec l’intention de devenir l’incarnation des principes modernistes qui guidaient son approche. Poursuivant une carrière réussie en tant qu’architecte au cours des « années d’or » de la République libanaise, Khalil Khouri s’est tourné vers la conception de meubles, poursuivant ainsi une entreprise familiale. L’entreprise de fabrication de meubles Interdesign a débuté 20 à 30 ans plus tôt avec les premières œuvres personnalisées de son père, le menuisier et ébéniste Elias El-Khouri. Les fils Khalil et Georges Khouri ont continué l’aventure et ont lancé la première ligne de meubles modernes au début des années 1960.

Bâtiment Interdesign. Image © Camille Ammoun

Bâtiment Interdesign. Image © Camille Ammoun

En concevant et en produisant ce nouveau modèle de mobilier localement, l’entreprise Interdesign a démocratisé le design de mobilier moderne dans la région MENA, en le rendant accessible au grand public. Le modèle économique de Khalil Khouri se caractérisait par une intégration unique de la conception et de la fabrication. Il ne se contentait pas de concevoir des meubles, mais possédait et exploitait également les installations de fabrication où ils étaient produits, une synergie qui lui a permis d’innover et de développer des technologies spécifiques pour la production de meubles. Au milieu des années 1960, l’entreprise est devenue le premier producteur de meubles modernes de la région et a commencé à exporter avec succès ses produits vers des marchés difficiles, notamment l’Europe et les États-Unis. Le bâtiment du showroom Interdesign était censé devenir le visage de cette avancée.

Le projet de construction du bâtiment de la salle d’exposition a été défini en 1973, et Khalil Khouri a agi en tant qu’architecte, maître d’ouvrage et promoteur. La construction a commencé peu après, mais elle a été interrompue en 1975 en raison du déclenchement de la guerre civile libanaise. Au cours du conflit, plusieurs tentatives ont échoué pour poursuivre la construction, qui avait atteint le niveau du sol en avril 1975, mais aucun progrès significatif n’a été réalisé.

Bâtiment Interdesign / Khalil Khoury. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bernard Khoury

Après la fin de la guerre au début des années 1990, le paysage socio-économique de Beyrouth avait considérablement changé. Malgré cela, Khalil Khouri était déterminé à terminer la construction, malgré l’accumulation de dettes et la diminution des perspectives commerciales. La structure a finalement été achevée en 1996, 23 ans après le début des travaux.

L’architecte conçoit et construit des meubles dans une usine qu’il a conçue et construite, avec des machines qu’il a conçues et construites. Et maintenant, il conçoit et construit le showroom dans lequel il va présenter ses meubles. – Bernard Khoury

Bâtiment Interdesign. Image © Camille Ammoun

Cependant, au début des années 1990, le paysage socio-économique de Beyrouth a considérablement changé. Malgré une vision ambitieuse et des investissements importants dans le projet, au milieu des années 1990, l’entreprise a fait faillite en raison de l’évolution des conditions économiques. L’emplacement du showroom change également de caractère, devenant moins attrayant pour les visiteurs potentiels. Malgré toutes ces conditions, le bâtiment n’a jamais été utilisé aux fins prévues. Après avoir été saisi par les banques, plusieurs utilisations ont été testées, y compris brièvement comme centre de formation, mais le bâtiment n’était pas bien adapté pour soutenir ces activités. Il est rapidement tombé en désuétude et a été abandonné.

En mai 2024, le bâtiment a été relancé pour une exposition de quatre jours liée à la vie et à l’œuvre de Khalil Khouri, organisée par son fils et son petit-fils, Bernard et Teymour Khoury, permettant au public d’entrer dans la structure énigmatique pour la première fois depuis sa conception, il y a 51 ans.

Bâtiment Interdesign / Khalil Khoury. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bernard Khoury

Le volume extérieur angulaire du bâtiment crée une image brutaliste reconnaissable. La forme est définie par les deux tours en béton apparent séparées par une étroite bande de vitrage. La structure concave des tours cache les fenêtres sur leurs côtés, contribuant à l’image opaque et frappante du bâtiment. Au sommet, un toit en forme de rocher séparé du volume principal contribue à l’impact visuel de l’édifice. Conçu comme la « tête » du bâtiment, il abrite ses fonctions administratives, dont une petite salle de réunion et le bureau du directeur. Au niveau de la rue, deux vitrines, aujourd’hui scellées, étaient initialement destinées à offrir un aperçu de la salle d’exposition Interdesign.

Bâtiment Interdesign / Khalil Khouri . Image © Walid Rashid

Bâtiment Interdesign / Khalil Khouri . Image © Walid Rashid

En contraste frappant avec son extérieur, l’intérieur de l’Interdesign Building incarne une atmosphère douce et aérée. Composé de 24 étages, l’espace est enveloppé d’une palette entièrement blanche qui amplifie l’afflux de lumière naturelle. La disposition des escaliers, des vides et des niveaux interconnectés a été conçue pour alterner les positions entre le spectateur et les objets observés. Alors que l’architecture guide les visiteurs à travers ses espaces, les expositions peuvent être observées à certains moments d’en haut, d’en bas ou à hauteur des yeux. De cette manière, Khalil Khouri pratique une inversion de l’interaction typique entre l’architecture et l’objet, en n’utilisant pas de mobilier pour mettre en valeur l’espace, mais en faisant en sorte que l’architecture serve et mette en valeur l’objet.

Bâtiment Interdesign. Image © Camille Ammoun

Bâtiment Interdesign / Khalil Khouri . Image © Walid Rashid

Le bâtiment Interdesign est une œuvre architecturale majeure, non seulement pour son design innovant et sa vision ambitieuse, mais aussi pour son reflet poignant de l’histoire sociopolitique et économique du Liban. Alors que de nombreux architectes locaux ont changé de style et progressivement abandonné le modernisme à partir de 1970, Khoury a continué à croire au modernisme en tant que mouvement philosophique, plutôt qu’en tant que simple choix stylistique, une conviction qui est désormais ancrée dans les murs en béton du bâtiment Interdesign de Beyrouth.