Acurable lève 11 millions d’euros pour étendre à l’international son dispositif de test d’apnée du sommeil à domicile

Acurable, une société de dispositifs médicaux basée au Royaume-Uni, a annoncé avoir levé 11 millions d’euros (10,8 millions de dollars) dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par Kibo Ventures.

Mundi Ventures, Comprador Holdings et Kindred Capital ont participé à l’augmentation.

La société utilisera les fonds pour accélérer l’expansion internationale de son premier appareil de test du sommeil à domicile, l’AcuPebble SA100, qui permet aux utilisateurs de détecter et de surveiller l’apnée obstructive du sommeil.

Acurable développera également de nouveaux produits pour la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme et les maladies cardiovasculaires.

L’AcuPebble SA100 a été lancé au Royaume-Uni et en Espagne en 2021. La société cherche à se développer dans les deux pays et à se développer en Europe et en Amérique du Nord.

L’appareil a reçu le marquage CE en Europe pour le diagnostic automatisé du SAOS à domicile. L’année dernière, il a reçu Autorisation FDA 510(k) aux États-Unis pour détecter, enregistrer et interpréter les signaux physiologiques, comme le schéma respiratoire d’un patient, pendant son sommeil afin de prédépister le SAOS.

APERÇU DU MARCHÉ

Plusieurs sociétés proposent des tests de diagnostic de l’apnée du sommeil à domicile, notamment la société israélienne Itamar Medical, qui a élargi les capacités de sa gamme de tests de diagnostic de l’apnée du sommeil à domicile en 2021.

Son système WatchPAT se fixe à l’index, à la poitrine et au poignet de l’utilisateur, mesurant et enregistrant le signal artériel périphérique (PAT), la fréquence cardiaque, l’oxymétrie, l’actigraphie, la position du corps, le ronflement et les mouvements de la poitrine pour identifier les événements d’apnée du sommeil.

En 2021, il a étendu ses capacités avec SleePath, permettant aux utilisateurs de documenter les données subjectives de son test directement dans l’application connectée, fournissant aux médecins une image plus complète via des auto-rapports et des mesures d’étude du sommeil.

En 2020, ResApp a lancé SleepCheck, une application de dépistage de l’apnée du sommeil à domicile, et la même année, la société française Withings a lancé Sleep Analyzer, un tapis de suivi du sommeil sous le matelas qui peut être utilisé pour détecter l’apnée du sommeil.