Acura Integra Type S 2024 confirmée avec plus de 300 chevaux

L’Acura Integra est une petite berline amusante qui partage un groupe motopropulseur avec la Honda Civic Si. Étant donné que le Si a un grand frère dans le Type R de plus de 300 chevaux, on a supposé qu’Acura créerait éventuellement un modèle frère pour celui-là également. Maintenant, c’est confirmé.

Acura a publié lundi les premiers teasers de la prochaine Integra Type S 2024. Le constructeur automobile n’a pas divulgué trop de détails, affirmant seulement que son I4 turbocompressé de 2,0 litres développe plus de 300 chevaux et que le moteur s’accouple exclusivement à un six boîte manuelle à vitesse variable et un différentiel à glissement limité.

Les images teaser publiées par Acura montrent une Type S camouflée. Bien que de nombreux détails restent obscurcis, il est facile de repérer la carrosserie agressive qui se cache sous cette pellicule de vinyle. Le pare-chocs avant a l’air beaucoup plus en colère, tout comme le pare-chocs arrière, qui abrite un pot d’échappement à trois embouts au milieu, tout comme le Type R.

Il est probablement juste de supposer que l’Integra Type S transportera le groupe motopropulseur du Type R avec très peu de changements, voire aucun. Dans le Type R, ce moteur I4 turbocompressé de 2,0 litres produit 315 ch et 310 lb-pi de couple, ce qui a été légèrement amélioré par rapport à la génération précédente. Après quelque temps avec le Type R à la fois dans la rue et sur la piste, je peux confirmer qu’il s’agit d’une trappe très chaude et tapageuse. L’Acura devrait également être un bon moment.

Nous en apprendrons plus sur l’Integra Type S à l’approche du lancement du véhicule, qui devrait avoir lieu à un moment donné en 2023.