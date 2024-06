Actualités voyage : les villes les plus accessibles à pied au monde révélées (et elles ne se trouvent pas aux États-Unis)

Note de l’éditeur : inscrivez-vous à Déverrouiller le monde, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez les dernières nouvelles en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements en matière de voyage.





CNN

—



Attachez-vous, les amis, nous allons sur le terrain pour cette semaine Voyages CNN bulletin. Laissons les réacteurs derrière nous, cessons de regarder le monde à travers des écrans et respirons à grandes bouffées d’aventure.

Peu de choses dans la vie sont aussi agréables que de flâner dans un nouveau quartier d’une nouvelle ville, en tombant par hasard sur de jolis magasins, bars, restaurants et espaces publics. Mais des décennies de politiques centrées sur l’automobile signifient que de nombreuses villes du monde entier manquent de rues adaptées aux piétons, selon une nouvelle étude intitulée « L’ABC de la mobilité ».

Plus la ville est grande et riche, moins elle est susceptible d’être facilement accessible à pied. Mais il existe de nombreuses exceptions, comme le montrent les statistiques de l’étude ventilées par L’économiste émission de journaux.

Le port maritime de Quelimane au Mozambique, avec une population de 350 000 habitants, apparaît comme la ville la plus conviviale des 794 villes étudiées dans l’étude, mais il existe des destinations moins inaperçues en Europe (dont les métropoles se classent considérablement plus haut que celles des États-Unis). États).

Aux Pays-Bas, les canaux bordés d’arbres d’Utrecht (n° 3) et la splendeur monumentale de La Haye (n° 27) sont des alternatives plus calmes aux lieux préférés des touristes. Amsterdam (N° 66).

Dans le nord de l’Espagne, la ville portuaire de Bilbao (n° 8) est célèbre pour son musée Guggenheim conçu par Frank Gehry, et León (n° 9) abrite des ruines romaines et des cathédrales gothiques.

Enfin, dans la région alpine du Tyrol, à la croisée de l’Italie et de l’Autriche, Bolzano (n° 14) offre l’occasion de se retrouver face à face avec Ötzi l’homme des glaces au musée archéologique, tandis qu’Innsbruck (n° 25) présente des monuments de classe mondiale. ski et alpinisme.

Maintenant, passons au moment où les choses deviennent un peu aussi pratique et terre à terre lors de l’exploration de notre grand monde.

Un vétéran américain espérait seulement photographier quelques hiboux lorsqu’il s’est rendu dans la nature sauvage du Wyoming, mais une maman grizzly en colère avait d’autres idées à ce sujet. Voici comment il a survécu « le plus chose violente [he’s] jamais expérimenté. »

Sur la Costa Brava espagnole, les touristes sauvages préoccupent davantage les habitants. Une station balnéaire près de Barcelone a annoncé des amendes pour les personnes transportant des poupées sexuelles ou portant costumes sur le thème des organes génitaux: un gros problème avec les enterrements de vie de garçon et de jeune fille qui se ruent dans la région. Être torse nu dans les zones urbaines est également interdit dans le cadre des nouvelles mesures de Platja d’Aro.

Nudistes bien élevéscependant, sont plus que les bienvenus à Platja des Cavallet sur l’île espagnole d’Ibiza, qui figure dans notre tour d’horizon mis à jour des meilleures plages où le port de vêtements est facultatif au monde.

Quelle que soit la manière dont vous envisagez de vous préparer à la plage cet été, nos partenaires de CNN Underscored, un guide d’évaluation et de recommandations de produits appartenant à CNN, ont ce guide sur comment se débarrasser des coups de rasoir.

Lorsqu’il s’agit d’éviter le trafic, le bruit et la pollution, il n’y a vraiment rien de mieux que de s’installer en Antarctique. Il y a cependant quelques inconvénients. Pas d’eau courante, par exemple. Devoir regarder des DVD dans le dortoir, comme si nous étions à nouveau en 2005. Et, étonnamment, beaucoup moins d’intimité que ce à quoi on s’attendrait.

De retour dans des climats plus chauds, un couple basé au Kansas a déménagé au Portugal pour bénéficier d’un meilleur coût de la vie et de l’éthique de la « famille et des loisirs ». Deux ans plus tard, sa femme est si heureuse là-bas qu’elle déclare à CNN : « Je retournerai aux États-Unis. dans une urne.»

Et en France, c’est la vie plus lente dans l’Aude, près des Pyrénées françaises, qui a poussé un artiste de Los Angeles à s’installer dans le village médiéval de Saissac. Cela et le prix abordable. Voici comment elle l’a trouvée refuge confortable.





01:17 – Source : CNN Le siège d’avion à deux niveaux est de retour, avec une touche d’originalité

Nous terminons notre focus sur la vie tranquille pour vous apporter quelques nouvelles très importantes sur l’aviation : le siège d’avion à double niveau est de retour, les gars, et cette fois il y a une version de première classe. CNN Travel s’est rendu en Allemagne pour Essaye le.

Elle a embrassé une femme sur le Transsibérien il y a 32 ans.

Puis elle a volé à travers le monde pour la retrouver.

Ces villes ont été désignées comme les meilleures au monde en matière de gastronomie.

Voici pourquoi.

L’agent de bord le plus ancien au monde est décédé à l’âge de 88 ans.

Bette Nash était une véritable légende du ciel.

Rome construit un musée souterrain de huit étages.

Mais trésors continuez à vous gêner.