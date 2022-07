Actualités ukrainiennes: les États-Unis et leurs alliés visent à plafonner les prix du pétrole russe

WASHINGTON –

Avec des milliers de sanctions déjà imposées à la Russie pour aplatir son économie, les États-Unis et leurs alliés travaillent sur de nouvelles mesures pour affamer la machine de guerre russe tout en empêchant le prix du pétrole et de l’essence de monter en flèche à des niveaux qui pourraient écraser l’économie mondiale.

Le principal pilier des revenus financiers du Kremlin – le pétrole – a maintenu l’économie russe à flot malgré les interdictions d’exportation, les sanctions et le gel des avoirs de la banque centrale. Les alliés européens des États-Unis prévoient de suivre l’administration Biden et de prendre des mesures pour arrêter leur utilisation du pétrole russe d’ici la fin de cette année, une décision qui, selon certains économistes, pourrait faire chuter l’offre mondiale de pétrole et faire grimper les prix aussi haut que les États-Unis. 200 $ le baril.

Ce risque fait que les États-Unis et leurs alliés cherchent à établir un cartel d’acheteurs pour contrôler le prix du pétrole russe. Les dirigeants du Groupe des Sept ont provisoirement accepté de soutenir un plafond sur le prix du pétrole russe. En termes simples, les pays participants accepteraient d’acheter le pétrole à un prix inférieur à celui du marché.

Les coûts élevés de l’énergie pèsent déjà sur les économies et menacent de créer des fissures entre les pays opposés au président russe Vladimir Poutine pour l’invasion de l’Ukraine en février. Le président Joe Biden a vu son approbation publique chuter à des niveaux qui nuisent aux chances des démocrates aux élections de mi-mandat, tandis que les dirigeants du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Italie font face à la dévastation économique causée par la tentative de s’éloigner du gaz naturel et du pétrole russes.

L’idée derrière le plafond est de faire baisser les prix de l’essence pour les consommateurs et d’aider à mettre un terme à la guerre en Ukraine. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, est actuellement en tournée dans les pays de l’Indo-Pacifique pour faire pression en faveur de la proposition. Mardi au Japon, Yellen et le ministre japonais des Finances, Suzuki Shunichi, ont déclaré dans un communiqué conjoint que les pays avaient convenu d’explorer “la faisabilité d’un plafonnement des prix, le cas échéant”.

Cependant, la Chine et l’Inde, deux pays qui ont entretenu des relations d’affaires avec la Russie pendant la guerre, devront emboîter le pas. L’administration est convaincue que la Chine et l’Inde, qui achètent déjà à la Russie à des prix réduits, peuvent être incitées à adopter le plan de plafonnement des prix.

“Nous pensons qu’en fin de compte, les pays du monde entier qui achètent actuellement du pétrole russe seront très intéressés à payer le moins possible pour ce pétrole russe”, a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo à l’Associated Press.

Le plan russe de plafonnement des prix est soutenu par certains penseurs économiques de premier plan. L’économiste de Harvard, Jason Furman, a tweeté que si le plan fonctionnait, ce serait un “gagnant-gagnant : maximiser les dommages à la machine de guerre russe tout en minimisant les dommages au reste du monde”. Et David Wessel de la Brookings Institution a déclaré qu’une “alternative désagréable” n’est pas de tenter le plan de plafonnement des prix.

Si un plafonnement des prix n’est pas mis en place, les prix du pétrole grimperont presque certainement en raison d’une décision de l’Union européenne d’interdire presque tout le pétrole de Russie. L’UE prévoit également d’interdire l’assurance et le financement du transport maritime du pétrole russe à des tiers d’ici la fin de l’année.

Sans un mécanisme de plafonnement des prix pour réduire certains revenus russes, “il y aurait un plus grand risque qu’une partie de l’offre russe sorte du marché. Cela pourrait entraîner une hausse des prix, ce qui augmenterait les prix pour les Américains”, a déclaré Adeyemo.

Un rapport de juin de Barclay avertit qu’avec l’embargo pétrolier de l’UE et d’autres restrictions en place, le pétrole russe pourrait atteindre 150 dollars le baril, voire 200 dollars le baril, si la plupart de ses exportations maritimes sont interrompues.

Le brut Brent s’échangeait mardi à un peu moins de 100 dollars le baril.

James Hamilton, économiste à l’Université de Californie à San Diego, a déclaré que la participation de la Chine et de l’Inde serait importante pour appliquer tout plan de plafonnement des prix.

« C’est un défi diplomatique international sur la manière d’amener les gens à s’entendre. C’est une chose si vous faites en sorte que les États-Unis cessent d’acheter du pétrole, mais si l’Inde et la Chine continuent d’acheter “à des prix élevés”, “il n’y a aucun impact sur les revenus russes”, a déclaré Hamilton à l’AP.

“Moins la Russie tire de revenus de la vente de pétrole, moins elle a d’argent pour envoyer ces bombes sur l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que “s’il s’avère que des pays imposent leur propre plafond de prix et que c’est un déni substantiel de revenus pour la Russie en termes de capacité à vendre du pétrole, ce n’est pas l’échec des sanctions. C’est en fait le succès de la pression économique, car elle fait baisser les revenus de Moscou.

Une possibilité est que la Russie puisse exercer des représailles et retirer complètement son pétrole du marché.

Dans ce cas, “la principale question est de savoir si les pays auront suffisamment de temps pour trouver des alternatives” afin d’empêcher des augmentations massives des prix, a déclaré Christiane Baumeister, économiste à l’Université de Notre Dame qui étudie la dynamique des marchés de l’énergie.

Avec cinq mois jusqu’à la fin de l’année, lorsque les interdictions de l’UE commenceront à entrer en vigueur, un plan de plafonnement des prix russe devrait probablement être en place et fonctionner efficacement pour éviter de nouvelles flambées des prix de l’essence qui ont frustré les conducteurs américains. Biden a averti que les prix élevés de l’essence cet été étaient le coût de l’arrêt de Poutine, mais les prix pourraient atteindre de nouveaux records et entraîner des difficultés économiques et politiques pour le président.

Sans le plafonnement des prix, “si l’interdiction d’importation de l’UE entre en vigueur avec l’interdiction d’assurance”, a déclaré Baumeister, les impacts “seront répercutés sur les consommateurs par le biais des prix de l’essence”.