Actualités ukrainiennes : le Canada envoie quatre chars Leopard 2

Le Canada envoie quatre chars de combat prêts au combat en Ukraine et déploiera « un certain nombre » de membres des Forces armées canadiennes pour former les soldats ukrainiens à leur fonctionnement.

La ministre de la Défense Anita Anand a fait cette annonce jeudi aux côtés du chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, promettant qu’en plus des quatre chars Leopard 2 initiaux, le Canada pourrait envoyer des chars supplémentaires à une date ultérieure.

La livraison des chars par le Canada aura lieu “dans les semaines à venir”, tandis que la fourniture des entraîneurs, ainsi que des pièces de rechange et des munitions, est en attente de coordination avec les alliés, a déclaré le ministre de la Défense. La formation se fera dans un pays tiers.

“Ces véhicules lourdement blindés et hautement protégés offrent aux soldats un avantage tactique sur le champ de bataille, grâce à leur excellente mobilité, leur puissance de feu et leur capacité de survie”, a déclaré Anand, qui était en Ukraine pour rencontrer son homologue la semaine dernière. “Ces chars permettront à l’Ukraine de libérer encore plus de son territoire et de défendre son peuple contre l’invasion brutale de la Russie.”

La décision du gouvernement fédéral intervient après des jours passés à esquiver les questions quant à savoir si le Canada se joindrait à plusieurs autres nations alliées qui ont déjà répondu à la demande de l’Ukraine pour des chars de combat occidentaux.

L’Ukraine a demandé à ses alliés d’offrir ces véhicules militaires pour aider sa défense contre la Russie, qui dure maintenant depuis près d’un an, bien que l’appel ait suscité des inquiétudes quant à l’escalade du conflit.

Lorsqu’on lui a demandé comment il répondrait aux suggestions selon lesquelles la fourniture de chars de combat est une escalade, Eyre a déclaré que si la Russie voulait désamorcer, “elle peut quitter l’Ukraine”.

LA DÉPLACEMENT DU CANADA FAIT SUITE À LA PRESSION INTERNATIONALE

Mercredi, après une pression croissante, l’Allemagne et les États-Unis ont annoncé qu’ils organiseraient l’expédition de dizaines de chars Leopard 2, a rapporté l’Associated Press. Et, après que la Pologne a appelé le gouvernement allemand à autoriser d’autres pays, comme le Canada, qui ont acheté ces véhicules militaires de fabrication allemande à emboîter le pas, Berlin a donné le feu vert à la réexportation des chars.

Avant l’annonce d’Anand, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé le Canada à se joindre à eux.

“Il est très important que le monde libre soit totalement solidaire pour soutenir l’Ukraine”, a déclaré Morawiecki dans une interview exclusive avec Power Play de CTV News Channel. « Les chars modernes sont très importants, extrêmement importants sur ce champ de bataille en Ukraine. J’espère donc que le Canada sera encore plus généreux en approvisionnements canadiens pour l’Ukraine.

La Russie a réagi à la nouvelle d’une coalition de pays occidentaux fournissant ces chars à l’Ukraine en lançant une nouvelle vague d’attaques, selon l’Associated Press.

QU’EST-CE QUE LE CANADA ENVOIE EXACTEMENT ?

Les Forces armées canadiennes disposent actuellement de 82 chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande en trois variantes et dans divers états de fonctionnement. Il s’agit notamment de 42 Leopard 2A4, 20 Leopard 2A4M et 20 2A6M.

C’est la variété des Leopard 2A4 que le Canada envoie, tout comme un certain nombre de pays alliés, dont la Pologne.

“Nous les avons utilisés pour l’entraînement, mais de nombreux pays dans le monde les ont également utilisés pour l’entraînement”, a déclaré Eyre, les qualifiant de “bien, bien meilleurs” que les chars que la Russie utilise.

Eyre a déclaré que depuis des semaines, l’armée canadienne planifiait comment transporter ces chars en Ukraine, déclarant aux journalistes que les C-17 Globemasters du Canada seraient “probablement” utilisés, transportant un char par vol.

“Donc, l’effort pour les surmonter va être quelque chose de sérieux”, a-t-il déclaré.

Anand a défendu le don initial limité, affirmant que le nombre envoyé par le Canada avait été “soigneusement examiné” pour s’assurer que la préparation nationale est maintenue et que l’armée reste en mesure de respecter ses engagements envers l’OTAN.

“Compte tenu de la complexité de l’exploitation de ces chars, il est plus important que jamais que nous coordonnions étroitement nos efforts. Les chars ne sont pas faciles à entretenir, mais leur maintien en puissance sera essentiel au succès et à la victoire de l’Ukraine”, a déclaré Anand. “C’est le type d’approche que nous adoptons collectivement avec nos alliés, en veillant à disposer d’une plate-forme de véhicules qui sera importante pour leur préparation.”

Face à des questions tout au long de la semaine sur la volonté du Canada d’envoyer des chars en Ukraine, les responsables fédéraux ont souligné l’aide militaire de plus d’un milliard de dollars que le Canada a fournie à l’Ukraine depuis février 2022 et ont déclaré que pour parvenir à la paix, les alliés devaient continuer à armer l’Ukraine.

“Ce don, combiné aux contributions d’alliés et de partenaires, aidera de manière significative les forces armées ukrainiennes alors qu’elles se battent héroïquement pour défendre la liberté et la souveraineté de leur nation”, a déclaré Anand.

RÉSERVE À L’UKRAINE UN « CHANGEUR DE JEU »

Réagissant à la nouvelle, la présidente nationale du Congrès ukrainien canadien, Alexandra Chyczij, a applaudi la décision du Canada de se joindre à la coalition internationale d’alliés envoyant des chars en Ukraine, qualifiant cette dernière tranche d’aide militaire de « changeur de jeu ».

“Les chars de combat jouent un rôle fondamentalement différent de celui des véhicules blindés de transport de troupes que le Canada avait envoyés auparavant”, a déclaré à CTV News l’analyste de la défense David Perry de l’Institut canadien des affaires mondiales.

“Ils ont un pistolet beaucoup plus gros sur eux que dans beaucoup d’autres cas, ils peuvent donc avoir un plus gros coup de poing. Les chenilles de char qu’ils ont leur permettent également d’aller là où les véhicules à roues ne peuvent pas aller. Et l’autre chose c’est-à-dire qu’ils sont conçus pour résister à plus de tirs entrants.”

“Cela donne certainement à l’Ukraine la capacité offensive de commencer à repousser les Russes”, a déclaré le major-général à la retraite David Fraser dans une interview sur CTV News Channel, qualifiant cette décision d'”escalade des capacités” tant d’un point de vue tactique que politique. .

“Et si vous ajoutez cela aux 2,5 milliards de dollars que les Américains leur ont déjà donnés en équipement, ils devraient en fait avoir la capacité offensive au printemps pour porter un coup sérieux aux Russes”, a déclaré Fraser.



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver, de Mike Le Couteur et de Vassy Kapelos de CTV News