Actualités ukrainiennes : le Canada crée une équipe de désinformation russe

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’Ottawa créerait une équipe spéciale dédiée à la lutte contre la désinformation et la propagande russes.

Le Canada élargit également sa liste de sanctions pour inclure 62 autres personnes et une organisation militaire russe en représailles à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Le gouvernement affirme que parmi les personnes sanctionnées aujourd’hui figurent plusieurs gouverneurs fédéraux et dirigeants régionaux russes ainsi que des membres de leur famille.

Le Premier ministre a annoncé les nouvelles mesures lors d’une réunion spéciale ce matin impliquant des dirigeants de dizaines de pays soutenant l’Ukraine.

Trudeau est apparu par liaison vidéo depuis Toronto où il accueille le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a également promis plus d’aide à l’Ukraine.

Trudeau et Scholz ont également accusé la Russie d’avoir fait grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde, contredisant les affirmations de Moscou selon lesquelles les sanctions occidentales sont responsables de ces augmentations.

