Actualités ukrainiennes : la Russie “une menace à long terme”, selon le chef de la Défense

Le chef de la défense du Canada affirme que l’invasion de l’Ukraine par la Russie va changer le cours de l’histoire.

Dans une entrevue avec l’animateur de la période des questions de CTV, Evan Solomon, le chef d’état-major de la Défense des Forces armées canadiennes, le général Wayne Eyre, a qualifié l’invasion de « menace à long terme ».

“Je dirais que le 24 février, le monde a changé et ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, l’histoire peut le considérer comme un tournant”, a-t-il déclaré. “Mais ce sera un monde caractérisé par la confrontation – confrontation entre États autoritaires d’un côté et démocraties libérales de l’autre.”

Malgré les efforts brutaux de la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a mené une campagne de communication efficace, s’adressant aux dirigeants mondiaux, aux célébrités et même aux étudiants universitaires canadiens pour obtenir du soutien à sa cause.

Mais avec la rencontre de Poutine avec des dirigeants chinois, brésiliens et indiens, Eyre a déclaré que le monde allait probablement s’enraciner davantage dans deux camps.

« La Russie a été humiliée, compte tenu des succès ukrainiens, [but] leur mémoire va être longue », a déclaré Eyre. “Et donc cela va être avec nous pendant un certain temps, et nous devons maintenir notre détermination en tant qu’Occident en tant que groupe de nations amies partageant les mêmes idées et partageant des valeurs communes.”

Au-dessus de la division entre ces États autoritaires et les démocraties libérales, a déclaré Eyre, se profile la menace de l’option nucléaire.

“Nous assistons à une rhétorique sur l’utilisation des armes nucléaires que nous n’avons pas vue depuis, vous savez, peut-être des décennies, voire plus”, a-t-il déclaré. « Nous constatons que les normes d’intégrité territoriale – comme nous l’avons vu avec l’invasion russe de l’Ukraine – sont complètement ignorées. Encore une fois, le monde peut considérer cela comme un tournant et nous devons être prêts.

Malgré les meilleurs efforts de l’Ukraine et de l’OTAN, Eyre a déclaré que la guerre en Europe de l’Est est loin d’être terminée.

“La guerre en Ukraine est devenue une guerre d’usure”, a déclaré Eyre. « Ce ne sera pas fini demain. Cela va durer longtemps. »

DE QUELLE CAPACITÉ LE CANADA DOIT-IL AIDER?

Si le Canada doit jouer un rôle au sein de l’OTAN dans la défense de l’Ukraine, et peut-être d’autres démocraties libérales à l’avenir, Eyre a déclaré que la capacité et les stocks de l’armée canadienne devront être renforcés.

“Nous avons perdu de vue la balle après la guerre froide en termes de maintien des stocks de guerre, et l’industrie n’a actuellement pas la capacité de se développer rapidement”, a-t-il déclaré. “Et donc nous devons être capables de le faire en tant qu’équipe.”

Les contributions du Canada à l’OTAN pourraient être sous le feu des projecteurs lorsque les membres de l’organisation se réuniront à Madrid la semaine prochaine. Le Canada n’a jusqu’à présent pas réussi à atteindre l’objectif de l’OTAN de contribuer 2% du PIB du pays aux dépenses de défense, budgétisant actuellement environ 1,39%. Afin d’atteindre l’objectif de l’OTAN, le Canada devrait s’engager à dépenser des milliards de plus chaque année.

Bien qu’Eyre ait refusé de dire si le Canada devrait agir pour atteindre cet objectif, il a déclaré que les Forces armées canadiennes devaient être mieux équipées dans le contexte de menace actuel.

“Ce que je peux dire, c’est que l’armée que nous avons aujourd’hui n’est pas l’armée dont nous avons besoin pour l’avenir”, a-t-il déclaré, ajoutant que le Canada avait besoin de plus de munitions, de capacités et de plus de troupes.

Le Canada a soutenu l’armée ukrainienne depuis la première attaque des forces russes le 24 février, avec plus de 500 millions de dollars d’aide militaire promis dans le budget fédéral d’avril. Le gouvernement fédéral affirme avoir fourni plus de 150 millions de dollars d’aide depuis lors, y compris des obus d’artillerie, des drones et des images satellites. Le gouvernement a également envoyé quatre canons d’artillerie et plusieurs véhicules blindés.

Mais alors que le gouvernement fédéral envoie un soutien sous forme d’armes et d’aide monétaire, Eyre a déclaré qu’il s’inquiétait de nos capacités si le Canada devait se joindre à la guerre à l’avenir avec des bottes sur le terrain.

« Sommes-nous prêts ? Oui. Avons-nous tout ce dont nous avons besoin et que je voudrais ? Non », a déclaré Eyre. “Aucun commandant militaire dans l’histoire n’a eu tout ce qu’il voulait. Mais je peux dire qu’il y a des lacunes critiques que nous devons combler à court terme.

Mais le Canada manque peut-être de volonté politique pour combler ces lacunes critiques. En mars, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré à la période des questions de CTV que le Canada n’est « pas une puissance nucléaire, ce n’est pas une puissance militaire, nous sommes une puissance de taille moyenne », et que le rôle du Canada à l’échelle internationale consiste à « rassembler » et à s’assurer la diplomatie est en marche.

Interrogé sur le commentaire de Joly, Eyre a déclaré qu’il ne pouvait pas en parler directement, mais a déclaré que l’héritage militaire du Canada en est un d’intervention lorsque cela est nécessaire.

« Si vous jetez un coup d’œil à notre histoire et à ce que nous avons accompli pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, en Afghanistan… lorsqu’il est nécessaire de se battre, les Canadiens se battent, et nous avons cela, nous ‘ai cette tradition à suivre, sur laquelle se reposer », a déclaré Eyre. “Nous devons donc continuer à nous préparer au pire des cas, continuer à nous préparer à être la police d’assurance ultime du pays.”



Avec des fichiers de Rachel Aiello et de l’Associated Press