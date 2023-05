Actualités ukrainiennes: la Russie annule un raid transfrontalier présumé

Kyiv, Ukraine –

Les troupes et les forces de sécurité russes ont annulé mardi un raid transfrontalier présumé depuis l’Ukraine, affirmant avoir tué plus de 70 assaillants dans une bataille qui a duré environ 24 heures, a déclaré un haut responsable de Moscou.

Il n’a pas été possible de confirmer de manière indépendante les allégations concernant l’incursion armée sur le territoire russe qui a commencé lundi. Il n’a pas non plus été possible de dire avec certitude qui était derrière l’attaque ou quels étaient ses objectifs.

La désinformation a été l’une des armes de la guerre de près de 15 mois.

Moscou a imputé le raid aux saboteurs militaires ukrainiens. Kiev a décrit l’incident comme un soulèvement contre le Kremlin par des partisans russes. Il n’a pas été possible dans l’immédiat de concilier les deux versions.

La bataille a eu lieu dans la région de Belgorod, à environ 80 kilomètres (45 miles) au nord de la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a affirmé que les assaillants armés avaient été mis en déroute par des unités de troupes locales, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie.

« Les restes des nationalistes ont été repoussés vers le territoire ukrainien, où ils ont continué à être touchés par le feu jusqu’à ce qu’ils soient complètement éliminés », a déclaré Konashenkov, sans fournir de preuves. Il n’a mentionné aucune victime russe.

Quatre véhicules blindés de combat et cinq camionnettes utilisés par les assaillants ont été détruits, a-t-il précisé. Les responsables locaux ont affirmé que des drones et de l’artillerie avaient également été utilisés dans l’assaut.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que le raid visait la zone rurale autour de la ville de Graivoron, une ville située à environ 5 kilomètres (3 miles) de la frontière. Douze civils ont été blessés lors de l’attaque, a-t-il dit, et une femme plus âgée est décédée lors de l’évacuation.

Plus tôt mardi, Gladkov a exhorté les résidents qui avaient évacué à rester sur place et à ne pas rentrer chez eux tant qu’ils n’auraient pas reçu d’instructions officielles à cet effet. Il a déclaré qu’une « opération antiterroriste » était en cours.

Bien que ce ne soit pas la première fois que la Russie alléguait une incursion de saboteurs ukrainiens, c’était la première fois que l’opération pour contrer le raid se poursuivait pendant une deuxième journée, soulignant les luttes auxquelles Moscou est confrontée au milieu de son invasion embourbée de l’Ukraine et embarrassante le Kremlin.

Le territoire russe et les zones ukrainiennes occupées par la Russie ont également été touchés par des drones et des explosions qui ont fait dérailler des trains, bien que les responsables de Kiev rejettent les accusations de les avoir orchestrées.

L’Ukraine a déclaré que des citoyens russes appartenant à des groupes obscurs se faisant appeler le Corps des volontaires russes et la Légion « Liberté de Russie » étaient à l’origine de l’assaut.

Des dissidents russes mécontents de la politique du président russe Vladimir Poutine sont à l’origine de l’attaque, a déclaré mardi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar.

« Ce sont des patriotes russes, comme nous le comprenons. Des gens qui se sont en fait rebellés contre le régime de Poutine », a-t-elle déclaré.

La Légion « Liberté de Russie » a déclaré sur sa chaîne Telegram que l’objectif était de « libérer » la région.

Le corps des volontaires russes a laissé entendre dans un article de Telegram que l’attaque était terminée, ajoutant: « Un jour, nous viendrons rester. » Le message a été publié à peu près au même moment que le commentaire du ministère russe de la Défense sur l’annulation de l’assaut.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il était « très probable » que les forces de sécurité russes combattaient des partisans dans au moins trois endroits à Belgorod.

« La Russie est confrontée à une menace sécuritaire multi-domaines de plus en plus grave dans ses régions frontalières, avec des pertes d’avions de combat, des attaques à l’engin explosif improvisé sur les voies ferrées et désormais des actions partisanes directes », a-t-il déclaré mardi dans un tweet.

La commission d’enquête russe, son principal organisme chargé de l’application de la loi, a annoncé une enquête sur des allégations de terrorisme et de tentative de meurtre en relation avec l’incident.

Plus tôt cette année, les responsables de Belgorod ont déclaré avoir dépensé près de 10 milliards de roubles (125 millions de dollars ; 116 millions d’euros) en fortifications pour protéger la région d’une incursion pendant la guerre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le raid « suscite de profondes inquiétudes » et qu’un « effort plus important » était nécessaire pour empêcher de telles attaques à l’avenir.

Peskov a refusé de dire combien d’attaquants étaient impliqués dans l’assaut, et il n’a pas non plus expliqué pourquoi les efforts pour réprimer les assaillants prenaient si longtemps. Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes mardi, il a redirigé ces questions vers le ministère russe de la Défense et le Service fédéral de sécurité, ou FSB.

Gladkov, le gouverneur régional, a déclaré que les autorités ont imposé des contrôles spéciaux, y compris des contrôles de documents personnels, et ont arrêté le travail des entreprises qui utilisent « des substances explosives, radioactives, chimiques et biologiques dangereuses ».

Le corps des volontaires russes a affirmé avoir franchi la frontière début mars. Le groupe ténébreux se décrit comme « une formation de volontaires combattant aux côtés de l’Ukraine ». Il n’est pas clair s’il a des liens avec l’armée ukrainienne. Il en va de même pour la Légion « Liberté de Russie ».

La région de Belgorod, dans le sud-ouest de la Russie, tout comme la région voisine de Briansk et plusieurs autres régions, a connu des retombées sporadiques de la guerre, ses villes et villages frontaliers subissant régulièrement des bombardements et des attaques de drones.

Ailleurs, les forces ukrainiennes ont fait des progrès mineurs contre les forces russes à la périphérie de Bakhmut, la ville de l’est de l’Ukraine que Moscou prétend avoir capturée, selon Maliar, le vice-ministre ukrainien de la Défense.

Elle a déclaré mardi que les troupes ukrainiennes contrôlaient toujours la périphérie sud-ouest de la ville et que les combats se poursuivaient dans les banlieues, sur les flancs de la Russie.

Les chefs militaires ukrainiens disent que le combat à Bakhmut n’est pas terminé.