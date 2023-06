Actualités ukrainiennes : la réponse de Poutine à la rébellion russe

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié lundi les organisateurs d’une révolte du week-end de « traîtres » qui ont fait le jeu du gouvernement ukrainien et de ses alliés. La rébellion des mercenaires armés, qui a duré moins de 24 heures, était la menace la plus grave à ce jour pour l’autorité de Poutine.

Poutine a cherché à projeter la stabilité, louant les mercenaires de base pour ne pas avoir laissé la situation dégénérer en « effusion de sang ». Il a déclaré que la nation était restée unie, bien qu’il y ait eu des signes localisés de soutien au soulèvement.

Plus tôt dans la journée, le chef de la rébellion, le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin, a défendu son insurrection de courte durée. Il a de nouveau raillé l’armée russe, mais a déclaré qu’il n’avait pas cherché à organiser un coup d’État contre Poutine. Vendredi, Prigozhin avait appelé à une rébellion armée pour renverser la direction militaire.

Le discours de Poutine a été annoncé à l’avance par son porte-parole et présenté par les médias d’État russes comme quelque chose qui « définirait le sort de la Russie ». En fait, l’adresse n’a pas donné lieu à des développements révolutionnaires.

Abbas Gallyamov, un ancien rédacteur de discours du Kremlin devenu analyste politique, a qualifié l’adresse de faible.

« Le fait que cela ait eu lieu indique une chose : Poutine est extrêmement insatisfait de son apparence dans toute cette histoire et essaie de corriger la situation. » Gallyamov a écrit sur Facebook.

Le Kremlin a également montré à Poutine une réunion avec de hauts responsables de la sécurité, des forces de l’ordre et de l’armée, dont le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, que le soulèvement avait tenté de renverser. Poutine a remercié les membres de son équipe pour leur travail au cours du week-end. Plus tôt, les autorités ont également publié une vidéo de Choïgou passant en revue les troupes en Ukraine.

Lors de sa première apparition depuis la fin de la rébellion, Poutine a parlé d’un ton sévère, l’air fatigué, dans une allocution télévisée de cinq minutes à son pays vers minuit. Il a refusé de nommer Prigozhin, mais a déclaré que les organisateurs de la mutinerie avaient tenté de forcer les soldats du groupe « à tirer sur les leurs ».

Il a blâmé « les ennemis de la Russie » et a dit qu’ils « avaient mal calculé ».

Les responsables occidentaux ont été muets dans leurs commentaires publics sur la mutinerie, et le président Joe Biden a déclaré lundi que les États-Unis et l’OTAN n’étaient pas impliqués. S’exprimant à la Maison Blanche, Biden a déclaré qu’il était prudent de parler publiquement parce qu’il voulait donner « à Poutine aucune excuse pour blâmer l’Occident et blâmer l’OTAN ».

« Nous avons clairement indiqué que nous n’étions pas impliqués, nous n’avions rien à voir avec cela », a-t-il déclaré.

Prigozhin a déclaré qu’il avait agi pour empêcher la destruction de Wagner, sa compagnie militaire privée. « Nous avons commencé notre marche à cause d’une injustice », a-t-il déclaré dans un communiqué de 11 minutes lundi, ne donnant aucun détail sur l’endroit où il se trouvait ni sur ses plans.

La querelle entre le chef du groupe Wagner et les chefs militaires s’est aggravée tout au long de la guerre, dégénérant en mutinerie ce week-end lorsque des mercenaires ont quitté l’Ukraine pour s’emparer d’un quartier général militaire dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie. Ils ont roulé apparemment sans opposition sur des centaines de kilomètres en direction de Moscou avant de faire demi-tour après moins de 24 heures samedi.

Le Kremlin a déclaré qu’il avait conclu un accord pour que Prigozhin se rende en Biélorussie et reçoive l’amnistie, avec ses soldats. Il n’y avait aucune confirmation de sa localisation lundi.

Prigozhin s’est vanté lundi que sa marche était une « classe de maître » sur la façon dont l’armée russe aurait dû mener l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Il s’est également moqué de l’armée pour ne pas avoir protégé la Russie, soulignant les failles de sécurité qui ont permis à Wagner de marcher 780 kilomètres (500 miles) vers Moscou sans rencontrer de résistance.

On ne savait toujours pas ce qui arriverait finalement à Prigozhin et à ses forces dans le cadre de l’accord prétendument négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Prigozhin a déclaré que Loukachenko « a proposé de trouver des solutions pour que la société militaire privée Wagner poursuive son travail dans une juridiction légale ». Cela suggérait que Prigozhin pourrait conserver sa force militaire, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair à quelle juridiction il faisait référence.

Bien que la mutinerie ait été brève, elle n’a pas été sans effusion de sang. Les médias russes ont rapporté que plusieurs hélicoptères militaires et un avion de communication ont été abattus par les forces de Wagner, tuant au moins 15 personnes. Prigozhin a exprimé ses regrets d’avoir attaqué l’avion mais a déclaré qu’ils bombardaient ses convois.

Les médias russes ont rapporté qu’une affaire pénale contre Prigozhin n’a pas été close, malgré les déclarations antérieures du Kremlin, et certains législateurs russes ont réclamé sa tête.

Andrei Gurulev, général à la retraite et législateur actuel qui a affronté le chef mercenaire, a déclaré que Prigozhin et son bras droit Dmitry Utkin méritaient « une balle dans la tête ».

Et Nikita Yurefev, membre du conseil municipal de Saint-Pétersbourg, a déclaré qu’il avait déposé une demande officielle auprès du bureau du procureur général de Russie et du service fédéral de sécurité, ou FSB, demandant qui serait puni pour la rébellion, étant donné que Poutine avait juré un samedi matin. adresse pour punir ceux qui sont derrière.

Les médias russes ont rapporté que les bureaux de Wagner dans plusieurs villes russes avaient rouvert lundi et que la société avait recommencé à recruter.

Dans un retour à une normalité au moins superficielle, le maire de Moscou a annoncé samedi la fin du « régime antiterroriste » imposé à la capitale, lorsque des troupes et des véhicules blindés ont installé des points de contrôle à la périphérie et que les autorités ont déchiré les routes menant à la ville.

Le ministère de la Défense a publié une vidéo de Choïgou dans un hélicoptère, puis rencontrant des officiers dans un quartier général militaire en Ukraine. Il n’était pas clair quand la vidéo a été tournée. Cela s’est produit alors que les médias russes spéculaient sur le fait que Choïgou et d’autres chefs militaires avaient perdu la confiance de Poutine.

Avant le soulèvement, Prigozhin avait fustigé Choïgou et le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, avec des insultes explétives pendant des mois, les accusant de ne pas avoir fourni suffisamment de munitions à ses troupes pendant le combat pour la ville ukrainienne de Bakhmut, la guerre la plus longue et la plus sanglante. bataille.

La déclaration de Prigozhin semble confirmer le point de vue des analystes selon lequel la révolte était un geste désespéré pour empêcher Wagner d’être démantelé après un ordre demandant à toutes les entreprises militaires privées de signer des contrats avec le ministère de la Défense d’ici le 1er juillet.

Prigozhin a déclaré que la plupart de ses combattants ont refusé de passer sous le commandement du ministère de la Défense. Il a déclaré que la force avait prévu de remettre le matériel militaire qu’elle utilisait en Ukraine le 30 juin après s’être retirée de l’Ukraine et s’être rassemblée dans la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie. Il a accusé le ministère de la Défense d’avoir attaqué le camp de Wagner, les incitant à se déplacer plus tôt.

L’analyste politique russe Tatiana Stanovaya a déclaré sur Twitter que la mutinerie de Prigozhin « n’était pas une tentative de prise de pouvoir ou une tentative de dépasser le Kremlin », mais un geste désespéré au milieu de sa rupture croissante avec les dirigeants militaires.

Bien que Prigozhin puisse sortir vivant de la crise, il n’a pas d’avenir politique en Russie sous Poutine, a déclaré Stanovaya.

On ne savait pas ce que les fissures ouvertes par la rébellion de 24 heures signifieraient pour la guerre en Ukraine, où les responsables occidentaux disent que les troupes russes souffrent d’un moral bas. Les forces de Wagner ont été la clé de la seule victoire terrestre de la Russie depuis des mois, à Bakhmut.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lundi que l’Ukraine avait « pris de l’élan » dans sa poussée autour de Bakhmut, progressant au nord et au sud de la ville. Les forces ukrainiennes ont affirmé avoir repris Rivnopil, un village du sud-est de l’Ukraine qui a connu de violents combats.

Les dirigeants de plusieurs alliés européens de l’Ukraine ont discuté des événements en Russie au cours du week-end, et Biden a déclaré que les États-Unis se coordonnaient avec leurs alliés pour surveiller la situation et maintenir leur soutien à Kiev. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié les événements en Russie de « problème interne russe ».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l’ambassadrice américaine Lynne Tracy avait contacté samedi des représentants russes pour souligner que les États-Unis n’étaient pas impliqués dans la mutinerie.

Les événements montrent que la guerre « casse le système politique russe », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

« Le monstre que Poutine a créé avec Wagner, le monstre le mord maintenant », a déclaré Borrell. « Le monstre agit contre son créateur. »



——



Les rédacteurs d’Associated Press Lorne Cook à Bruxelles et Jill Lawless à Londres ont contribué à ce rapport.