Actualités ukrainiennes : des missiles russes abattus

Kyiv, Ukraine –

La Russie a déclenché lundi ce que les autorités ukrainiennes ont appelé la dernière “attaque massive de missiles” à travers leur pays, frappant des maisons et des bâtiments, tuant des civils et perturbant l’alimentation électrique et l’approvisionnement en eau dans des zones, notamment dans la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire. L’armée de l’air ukrainienne a affirmé avoir abattu plus de 60 des 70 missiles tirés.

Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, a conduit une voiture sur un pont reliant son pays à la péninsule de Crimée après sa réparation après un attentat au camion en octobre qui avait embarrassé Moscou.

La Russie a répondu à l’attaque du pont en tirant des vagues de missiles sur des cibles d’infrastructure ukrainiennes dans les semaines qui ont suivi, et l’attaque de lundi n’était que la dernière série de frappes de représailles. La Russie cherche à désactiver les approvisionnements énergétiques et les infrastructures de l’Ukraine à l’approche de l’hiver – dans le cadre d’une nouvelle stratégie dans sa guerre de neuf mois.

L’assaut des attaques est également survenu quelques heures après que les médias russes ont rapporté deux explosions dans des bases aériennes à l’intérieur de la Russie, bien que ni Moscou ni Kyiv n’aient immédiatement commenté la cause possible des explosions.

Plus provocant que jamais, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué ses forces militaires et les techniciens qui sont intervenus pour réparer les dégâts.

“La défense aérienne a abattu la plupart des missiles”, a-t-il déclaré dans de brefs commentaires sur les réseaux sociaux. “Les ingénieurs électriciens ont déjà commencé à rétablir l’électricité. Notre peuple n’abandonne jamais.”

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les premières indications montraient que les forces russes avaient tiré 38 missiles de croisière depuis des porte-avions dans la mer Caspienne et depuis la région de Rostov, dans le sud de la Russie. Vingt-deux autres missiles de croisière Kalibr ont été tirés depuis sa flotte de la mer Noire, et des bombardiers à portée Kong, des avions de combat et des missiles guidés ont également été impliqués, a-t-il ajouté.

« Au total, plus de 60 missiles d’envahisseurs ont été abattus ! a déclaré l’armée de l’air sur sa chaîne Telegram.

Le fournisseur d’électricité ukrainien, Ukrenergo, a fustigé la Russie pour “la huitième attaque massive de missiles par un pays terroriste”, affirmant que ses installations avaient été touchées, déclenchant des pannes d’électricité. Il a exhorté les habitants à rester dans des abris pendant que ses équipages tentaient de réparer les dégâts.

Dans la capitale de Kyiv, des dizaines de personnes ont rapidement rempli la station de métro centrale Zoloti Vorota après les avertissements, et beaucoup ont vérifié leurs téléphones pour les mises à jour. Il n’y avait aucun signe immédiat indiquant si la ville ou la région environnante avait été touchée.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans tout le pays. Les médias ukrainiens ont signalé des explosions dans plusieurs régions du pays au sud de Kyiv, notamment Cherkasy, Kryvyi Rih et Odessa. Les responsables ont déclaré que l’eau, l’électricité et le chauffage central avaient été coupés dans de nombreuses parties d’Odessa.

“L’ennemi attaque à nouveau le territoire de l’Ukraine avec des missiles !” Kyrylo Timochenko, le chef adjoint du bureau du président ukrainien, a écrit sur Telegram.

Timochenko a déclaré que deux personnes avaient été tuées et trois autres blessées, dont un enfant de 22 mois, dans le village de Novosofiyivka, dans la région méridionale de Zaporizhzhya.

En Moldavie voisine, le ministère de l’Intérieur a déclaré sur sa page Facebook que des agents de la patrouille frontalière avaient trouvé une roquette dans un verger près de la ville de Briceni, dans le nord de l’Ukraine.

Services d’urgence, y compris une équipe anti-bombes. ont été envoyés sur les lieux. Les contrôles dans les environs ont également été renforcés, a indiqué le ministère. Il n’était pas immédiatement clair quand la fusée a pu atterrir ou qui l’a tirée.

Le Premier ministre moldave, Natalia Gavrilita, n’a pas précisé quand le missile aurait pu tomber, mais a averti qu'”une nouvelle vague d’attaques de missiles a lieu en Ukraine, ce qui a des conséquences directes pour notre pays”. Elle a averti que la Moldavie pourrait subir de nouvelles coupures de courant lors des nouvelles frappes russes.

Plus tôt lundi, les médias russes ont rapporté une explosion dans une base à Riazan, dans l’ouest de la Russie. L’agence de presse RIA Novosti a déclaré que trois militaires avaient été tués et six blessés et un avion endommagé lorsqu’un camion-citerne a explosé.

Par ailleurs, les autorités de la région de Saratov, le long de la Volga, ont déclaré qu’elles vérifiaient les informations faisant état d’une explosion dans la zone de la base aérienne d’Engels, qui abrite des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-160 capables de transporter des armes nucléaires.

Le gouverneur régional de Saratov, Roman Busargin, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun dommage aux installations civiles.

Les médias régionaux ont rapporté des bruits d’une puissante explosion près de la base d’Engels, et certains habitants auraient déclaré avoir vu un éclair de lumière provenant de la zone.

Interrogé pour savoir si Poutine avait été informé de l’explosion de la base d’Engels, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a simplement déclaré que le président était régulièrement informé des développements en cours.

La conduite de Poutine à travers le pont sur le détroit de Kertch était un signe important que la Russie a pu se remettre des revers et réparer la travée rapidement après le camion piégé du 8 octobre qui a rompu un lien clé entre la Crimée et le continent. Il a également parlé aux travailleurs et discuté des réparations avec un haut fonctionnaire du gouvernement responsable du projet.

Poutine avait inauguré le pont dans un geste hautement symbolique après l’annexion de la Crimée en 2014.

Le bureau de Zelenskyy a déclaré que trois tirs de roquettes avaient touché sa ville natale de Kryvyi Rih, dans le centre-sud de l’Ukraine, tuant un ouvrier d’usine et en blessant trois autres. Dans la région nord-est de Kharkiv, une personne a été tuée dans des frappes de missiles S-300 sur des infrastructures civiles dans la ville de Kupyansk, a-t-il ajouté.

La guerre qui a commencé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a déplacé des millions de personnes de leurs foyers, tué et blessé des dizaines de milliers de personnes et ébranlé l’économie mondiale, notamment par les retombées sur les prix et la disponibilité de la nourriture, des engrais et du carburant. qui sont les principales exportations de l’Ukraine et de la Russie.

Les pays occidentaux ont imposé lundi un plafond de prix de 60 dollars le baril et une interdiction de certains types de pétrole russe, dans le cadre de nouvelles mesures visant à renforcer la pression sur Moscou au cours de la guerre.

Cette décision a provoqué un rejet du Kremlin et également des critiques de Zelenskyy – dont le gouvernement souhaite que le plafond soit moitié moins élevé.

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, en charge des questions énergétiques, a averti dimanche dans des commentaires télévisés que la Russie ne vendrait pas son pétrole aux pays qui tentent d’appliquer le plafonnement des prix.

“Nous ne vendrons du pétrole et des produits pétroliers qu’aux pays qui travailleront avec nous aux conditions du marché, même si nous devons réduire la production dans une certaine mesure”, a déclaré Novak quelques heures avant l’entrée en vigueur du plafonnement des prix.

Le bloc européen des 27 pays a également imposé un embargo sur le pétrole russe expédié par voie maritime.

La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole, s’appuie sur le pétrole et le gaz pour soutenir son économie, qui a déjà fait l’objet de sanctions internationales radicales pendant la guerre.

Ces dernières semaines, la Russie a pilonné les infrastructures ukrainiennes – y compris les centrales électriques – avec des frappes militaires et a maintenu une offensive dans l’est, notamment dans et autour de la ville de Bakhmut.

Les forces russes ont également creusé près de la ville méridionale de Kherson, qui a été reprise par les forces ukrainiennes le mois dernier après une occupation de 8 mois.



Eduardo Castillo à Kyiv y a contribué.