Actualités ukrainiennes : des drones suicides frappent Kyiv

Kyiv, Ukraine –

Des vagues de drones suicides chargés d’explosifs ont frappé lundi la capitale ukrainienne, incendiant des bâtiments et perçant un trou dans l’un d’entre eux. Les gens se sont précipités pour se mettre à l’abri ou ont essayé d’abattre les kamikazes.

L’utilisation concentrée des drones était le deuxième barrage en autant de semaines – après des mois où les attaques aériennes étaient devenues rares dans le centre de Kyiv. L’assaut a semé la terreur et effiloché les nerfs alors que des explosions secouaient la ville. Les installations énergétiques ont été frappées. Un drone a en grande partie effondré un immeuble résidentiel, tuant quatre personnes, ont indiqué les autorités.

Des rafales de coups de feu intenses et soutenues ont retenti alors que les drones Shahed de fabrication iranienne bourdonnaient au-dessus de la tête, apparemment de la part de soldats essayant de les détruire. D’autres se sont mis à l’abri, scrutant nerveusement le ciel. Mais l’Ukraine s’est sinistrement habituée aux attaques près de huit mois après le début de l’invasion russe, et la vie de la ville a repris alors que les sauveteurs ramassaient les débris.

Les précédentes frappes aériennes russes sur Kyiv étaient principalement des missiles. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que le barrage de lundi s’est produit par vagues successives de 28 drones – dans ce que beaucoup craignent de devenir un mode d’attaque plus courant alors que la Russie cherche à éviter d’épuiser ses stocks de missiles de précision à longue portée.

Cinq drones ont plongé dans Kyiv même, a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal. Dans la région de Kyiv, au moins 13 personnes ont été abattues, toutes venant du sud, a déclaré Yurii Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne.

Une grève a semblé viser le réseau de chauffage de la ville, frappant un centre d’opérations. Un autre a percuté un immeuble résidentiel de quatre étages, ouvrant un trou béant et effondrant au moins trois appartements les uns sur les autres. Quatre corps ont été retrouvés, dont ceux d’une femme enceinte de 6 mois et de son mari, a déclaré Klitschko. Une femme plus âgée et un autre homme y ont également été tués.

Un photographe de l’Associated Press a filmé l’un des drones, son aile en forme de triangle et son ogive pointue clairement visibles sur le ciel bleu.

“Toute la nuit et toute la matinée, l’ennemi terrorise la population civile”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message publié sur les réseaux sociaux. “Des drones et des missiles kamikazes attaquent toute l’Ukraine.”

“L’ennemi peut attaquer nos villes, mais il ne pourra pas nous briser”, a-t-il écrit.

Andrii Yermak, chef du bureau présidentiel, a publié sur les réseaux sociaux que des drones Shahed avaient été utilisés.

Zelenskyy, citant les services de renseignement ukrainiens, a précédemment affirmé que la Russie avait commandé 2 400 drones à l’Iran. La Russie les a rebaptisés drones Geran-2, ce qui signifie « géranium » en russe. Une photo de débris de l’une des frappes de lundi, publiée par Klitschko, montrait le mot Geran-2 marqué sur une nageoire caudale mutilée.

L’Iran a précédemment nié avoir fourni des armes à la Russie, bien que son chef des gardiens de la révolution se soit vanté d’avoir fourni des armes aux plus grandes puissances mondiales, sans donner plus de détails.

Les drones emballent une charge explosive et peuvent s’attarder sur des cibles avant de plonger dedans. Leurs explosions réveillèrent les gens en sursaut. Parmi eux, Snizhana Kutrakova, 42 ans, qui vit à proximité de l’une des frappes.

“Je suis pleine de rage”, a-t-elle déclaré. “Plein de rage et de haine.”

L’armée russe a déclaré avoir utilisé “des armes de haute précision basées sur l’air et la mer à longue portée” pour frapper les installations militaires et énergétiques ukrainiennes. Ils ont atteint “toutes les cibles assignées”, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé à des sanctions de l’Union européenne contre l’Iran pour avoir fourni des drones à la Russie. Il a réitéré le besoin de l’Ukraine en matière de défense aérienne et de munitions, affirmant qu’il s’était adressé à une réunion d’homologues de l’UE depuis un abri anti-bombes parce que les sirènes des raids aériens hurlaient.

Le bloc des 27 nations a approuvé lundi un programme d’entraînement militaire en Europe pour des milliers de soldats ukrainiens et prévoit environ 500 millions d’euros (486 millions de dollars) de fonds supplémentaires pour aider à acheter des armes pour l’Ukraine.

Des drones de fabrication iranienne ont été utilisés ailleurs en Ukraine ces dernières semaines contre des centres urbains et des infrastructures, y compris des centrales électriques. À seulement 20 000 dollars pièce, le Shahed ne représente qu’une fraction du coût des missiles de haute technologie et des avions conventionnels. Le missile de croisière Kalibr que la Russie a largement utilisé en Ukraine coûte à l’armée russe environ 1 million de dollars chacun.

Des essaims de drones défient également les défenses aériennes ukrainiennes. Les nations occidentales ont promis des systèmes capables d’abattre des drones, mais une grande partie de ces armes n’est pas encore arrivée en Ukraine et, dans certains cas, peut être dans des mois.

“Les défis sont sérieux parce que les forces et les moyens de défense aérienne sont les mêmes qu’au début de la guerre”, a déclaré Ihnat, le porte-parole de l’armée de l’air. Certaines armes de défense aérienne fournies par l’Occident ne peuvent être utilisées que pendant la journée lorsque les cibles sont visibles, a-t-il ajouté.

Les forces russes ont également frappé des infrastructures énergétiques ailleurs lundi, cherchant apparemment à aggraver la pression sur le gouvernement de Kyiv après que les attaques précédentes aient coupé l’alimentation électrique.

Shmyhal, le Premier ministre, a déclaré que des centaines de colonies étaient sans électricité après des attaques de missiles sur des infrastructures critiques dans les régions de Dnipropetrovsk et de Soumy.

L’opérateur nucléaire ukrainien a déclaré que les bombardements russes ont de nouveau coupé l’alimentation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, l’un des points chauds les plus inquiétants de l’invasion russe.

La centrale nucléaire, la plus grande d’Europe, a besoin d’énergie pour les systèmes de sécurité critiques. Lorsque les bombardements coupent ses lignes d’alimentation électrique, l’usine est obligée de se rabattre sur des générateurs diesel – un palliatif temporaire.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’il n’y avait pas besoin d’attaques plus généralisées contre l’Ukraine – après un déluge de frappes plus tôt dans la semaine qui, selon lui, étaient des représailles pour le bombardement d’un pont reliant la péninsule de Crimée occupée par la Russie à la Russie.

Cependant, Poutine a également déclaré que sept des 29 cibles désignées après l’attaque du pont n’avaient pas été touchées “comme le ministère de la Défense l’avait prévu”, de sorte que les forces de Moscou continueraient à les viser. Il n’a pas précisé les cibles.

Après des mois durant lesquels les grèves dans le centre de Kyiv ont été rares, les attentats de la semaine dernière ont remis le pays et sa capitale sur les nerfs.

La frappe de lundi sur Kyiv s’est produite dans un contexte d’intensification des combats dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk, ainsi que d’une contre-offensive ukrainienne continue dans le sud près de Kherson et de Zaporizhzhia. Zelenskyy a déclaré dimanche qu’il y avait de violents combats autour des villes de Bakhmut et Soledar dans la région de Donetsk.

Les régions de Donetsk et de Louhansk constituent l’est industriel connu sous le nom de Donbass et étaient deux des quatre régions annexées par la Russie en septembre au mépris du droit international.

Dans le sud, les forces aériennes ukrainiennes ont signalé avoir abattu neuf drones au-dessus de la région de Mykolaïv et six autres au-dessus de la région d’Odessa. Le gouverneur de la région orientale de Kharkiv a déclaré que des attaques nocturnes contre une ville et des villages avaient tué une femme et blessé quatre autres personnes.