Actualités ukrainiennes : des drones frappent un pétrolier russe près de la Crimée

Kyiv, Ukraine –

Moscou a promis des représailles samedi après que des drones ukrainiens ont frappé un pétrolier russe en mer Noire près de Crimée vendredi soir, la deuxième attaque en mer impliquant des drones en une journée.

L’Ukraine a frappé un grand port russe plus tôt vendredi.

Moscou a fermement condamné ce qu’il considère comme une « attaque terroriste » ukrainienne contre un navire civil dans le détroit de Kertch, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Rien ne peut justifier de telles actions barbares, elles ne resteront pas sans réponse et leurs auteurs et auteurs seront inévitablement punis », a-t-elle écrit sur l’application de messagerie Telegram.

À mesure que les capacités navales de Kiev augmentent, la mer Noire devient un champ de bataille de plus en plus important dans la guerre.

Il y a trois semaines, Moscou s’est retiré d’un accord d’exportation clé qui permettait à l’Ukraine d’expédier des millions de tonnes de céréales à travers la mer Noire pour les vendre sur les marchés mondiaux. À la suite de ce retrait, la Russie a mené des frappes répétées sur les ports ukrainiens, dont Odessa.

Un responsable du service de sécurité ukrainien a confirmé à l’Associated Press que le service était à l’origine de l’attaque contre le pétrolier, qui transportait du carburant pour les forces russes. Un drone marin, rempli de 450 kilogrammes (992 livres) de TNT, a été utilisé pour l’attaque, a ajouté le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à faire des déclarations officielles.

« Le pétrolier Sig … a subi un trou dans la salle des machines près de la ligne de flottaison du côté tribord, vraisemblablement à la suite d’une attaque de drone maritime », a écrit l’Agence fédérale russe des transports maritimes et fluviaux sur Telegram, ajoutant qu’il n’y avait pas pertes parmi les 11 membres d’équipage.

Vladimir Rogov, un responsable installé par le Kremlin dans la région partiellement occupée de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré que plusieurs membres de l’équipage du navire avaient été blessés à cause de bris de verre.

Sans préciser que l’Ukraine était responsable de l’attaque du drone, Vasyl Malyuk, qui dirige les services de sécurité ukrainiens, a déclaré que « de telles opérations spéciales sont menées dans les eaux territoriales de l’Ukraine et sont tout à fait légales ». De telles explosions, a-t-il dit, sont « une mesure absolument logique et efficace vis-à-vis de l’ennemi ».

L’attaque a brièvement interrompu le trafic sur le pont de Kertch, ainsi que le transport par ferry.

Des remorqueurs ont été déployés pour aider le pétrolier, qui fait l’objet de sanctions américaines pour avoir aidé à fournir du kérosène aux forces russes combattant en Syrie, selon l’agence de presse russe Tass.

La frappe précédente de l’Ukraine sur Novorossiysk a interrompu le trafic maritime pendant quelques heures et a marqué la première fois qu’un port commercial russe a été ciblé dans le conflit qui dure depuis près de 18 mois. Le port dispose d’une base navale, de chantiers navals et d’un terminal pétrolier, et est essentiel pour les exportations. Il se trouve à environ 110 kilomètres (environ 60 miles) à l’est de la Crimée.

L’expert en transport maritime Jayendu Krishna a déclaré à l’Associated Press que les attaques n’avaient « en grande partie pas affecté » l’activité maritime russe. Il pense qu’ils pourraient augmenter le risque d’attaques russes contre les ports ukrainiens plutôt que de servir d’outil pour faire pression sur la Russie pour qu’elle arrête les attaques et rétablisse l’accord sur les céréales.

« Chaque fois que quelque chose arrive à la Russie, vous voyez Poutine en mode représailles … par conséquent, vous pouvez voir de nouvelles attaques contre d’autres parties de l’Ukraine », a déclaré Krishna.

« Je pense que cela va probablement aggraver l’effet et aggraver le risque en mer Noire, plutôt que de le réduire », a-t-il ajouté. « Il m’est très difficile d’imaginer que la Russie cédera, à moins que et jusqu’à ce que ses banques fonctionnent correctement et qu’elles soient en mesure d’exporter leur propre cargaison sans interruption. »

Un article de Telegram publié samedi par le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, laissait entendre que la Russie augmenterait ses attaques contre les ports ukrainiens en réponse aux attaques de Kiev contre des navires russes en mer Noire :

« Apparemment, les frappes sur Odessa, Izmail et d’autres endroits ne leur ont pas suffi », écrit-il.

Dans d’autres développements, le ministère russe de la Défense a déclaré samedi qu’il s’était emparé d’une colonie dans la région de Louhansk, la plus à l’est de l’Ukraine, dont la majeure partie est occupée par la Russie. « Dans la région de Kupiansk … la colonie de Novoselivske a été libérée », a écrit le ministère sur Telegram.

Ailleurs, un sommet de deux jours sur la recherche d’un règlement pacifique de la guerre a débuté en Arabie saoudite.

Les hauts responsables d’une quarantaine de pays – mais pas de Russie – s’efforceront de s’entendre sur des principes clés sur la manière de mettre fin au conflit.

« C’est très important parce que dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, le sort de millions de personnes en Afrique, en Asie et dans d’autres parties du monde dépend directement de la rapidité avec laquelle le monde mettra en œuvre la formule de la paix », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. dit du sommet. « Je suis reconnaissant à l’Arabie saoudite pour cette plate-forme de négociations. »

Le principal envoyé ukrainien au sommet de Djeddah, l’assistant présidentiel ukrainien en chef Andriy Yermak, a évoqué les pourparlers vendredi soir dans une interview télévisée publiée sur son compte Telegram : « Je m’attends à ce que la conversation soit difficile, mais derrière nous se trouve la vérité, derrière nous la bonté », a-t-il déclaré.

Commentant les pourparlers en Arabie saoudite, Zakharova a déclaré aux médias d’État russes que l’idée de prendre des décisions sur le conflit sans la participation de Moscou était « absurde ». Néanmoins, a-t-elle dit, les délégués ont « toute latitude pour faire preuve de créativité » pour discuter de la question.