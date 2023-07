Actualités Trump – en direct: Trump propage le complot de cocaïne à la Maison Blanche alors que DeSantis promet des interviews sur la politique

L’ancien président a affirmé (sans preuve) que le président et son fils, Hunter Biden, étaient d’une manière ou d’une autre impliqués, et a en outre insisté sur le fait que les services secrets le dissimulaient car l’agence n’a apparemment pas été en mesure de se concentrer sur un suspect dans l’enquête sur qui a transporté la drogue dans le bâtiment.

« La Maison Blanche a des caméras de sécurité (bien plus que Mar-a-Lago !) Partout, en particulier à l’endroit en question. ILS SAVENT A 100% QUI C’EST. S’ils ne divulguent pas d’informations, cela signifie qu’ils ont détruit les bandes et que la cocaïne était destinée à Hunter, et probablement à Crooked Joe, afin de donner un peu de vie et d’énergie à ce désastre total d’un président ! a écrit M. Trump.