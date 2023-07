Actualités Trump – en direct: le fonds des milliardaires conservateurs s’éloigne de l’ancien président

CNN diffuse une bande de Trump semblant montrer des documents militaires classifiés

Selon un nouveau rapport, les rédacteurs de chèques conservateurs de longue date de la famille Koch travailleraient pour s’assurer que Donald Trump ne remporte pas la primaire républicaine de 2024.

Americans for Prosperity Action, un réseau d’organisations politiques créé par Charles et David Koch, dépensera de l’argent pour la première fois de son existence pour la primaire présidentielle républicaine. Il a déjà levé plus de 70 millions de dollars pour financer des courses qui, espèrent les responsables, aideront le parti républicain à dépasser M. Trump, selon le New York Times.

L’intention du groupe viserait à empêcher M. Trump – le favori républicain incontesté – de remporter la primaire de 2024. Le Fois rapporte qu’un haut responsable du réseau, Emily Seidel, a écrit aux donateurs du groupe dans une note qu’il était temps « d’avoir un président en 2025 qui représente un nouveau chapitre ».

Au cours du cycle électoral de 2020, le groupe a dépensé près de 500 millions de dollars pour soutenir les candidats et les causes républicains.

Bien que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, soit le seul républicain avec des chiffres compétitifs par rapport à M. Trump, l’organisation n’aurait pas décidé qui elle enverra dans sa mission d’empêcher M. Trump d’affronter Joe Biden en 20224.