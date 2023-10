Actualités technologiques quotidiennes

Ensemble, les humains et l’IA peuvent produire des données significatives, suggèrent les recherches. (Crédit photo : mikkelwilliam/Getty Images)

Un chercheur qui construit des appareils passifs utilisant les ondes radio et l’intelligence artificielle estime que si davantage de personnes adoptaient cette technologie, elle pourrait fournir des données inestimables à l’échelle de la population sur des maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Le potentiel de l’IA pour aider au dépistage précoce de ces maladies débilitantes a stimulé de nombreuses recherches récentes, mais a également soulevé un nombre égal de questions et d’inquiétudes quant à l’exactitude des données.

L’IA peut en effet conduire à des problèmes tels que le refus de soins aux patients ou la génération de faux positifs. Mais une partie du problème réside dans une mauvaise compréhension de l’IA comme fonctionnant séparément du contexte des humains – à la fois ceux qui conçoivent et ceux qui dépendent de la technologie, a soutenu la chercheuse Dina Katabi, PhD, dans un article. histoire récente sur les limites de l’IA.

Les recherches de Katabi ont consisté à collecter des données à partir d’appareils de surveillance passifs, en utilisant l’IA pour évaluer les détails actuels d’un utilisateur, tels que la démarche ou la fréquence respiratoire, par rapport à une norme apprise.

L’IA laissée non gérée par les humains constitue moins une menace de conquête du monde qu’un congélateur dont la porte est laissée ouverte pour que tout ce qui se trouve à l’intérieur fonde, a déclaré Katabi.

Il appartient donc aux humains de déterminer les entrées sur lesquelles les modèles d’IA s’entraînent, puis de contextualiser ou d’incorporer correctement les résultats obtenus d’une manière plus collaborative qu’on ne l’imagine parfois.

L’argument est similaire à celui avancé lors d’un récent panel sur les moniteurs de sommeil et les troubles neurologiques, au cours duquel des experts ont suggéré que les appareils portables pourraient conduire à des découvertes révolutionnaires sur les troubles neurologiques et leur apparition.

Praveen Soti, de HealthAI.EM, un autre PDG des technologies de la santé dont l’entreprise s’appuie sur l’IA, a insisté sur le fait que « les humains seront toujours là » et que les nouveaux outils étaient destinés à compléter les cliniciens et les prestataires de soins de santé, et non à les retirer de l’équation, dans une récente interview. pour le Tech Daily de McKnight. Dans le rapport sur la dépendance humaine de l’IA, publié récemment dans Santé publique Hopkins Bloomberg, Un autre expert en soins de santé, Scott Zeger, PhD, est allé jusqu’à déclarer que l’IA ne sera jamais capable de « démêler les subtilités » de l’interaction humaine et, par extension, de nos besoins en matière de soins de santé, à elle seule.