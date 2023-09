Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | Sumsub apporte la vérification d’identité sans documents au Royaume-Uni

La société de vérification d’identité Sumsub a introduit sa solution de vérification des non-documents sur le marché britannique.

La vérification des documents non documentaires sera facilitée par un partenariat avec OneID, un fournisseur d’identité certifié par le gouvernement britannique, garantissant le respect des réglementations en matière de données.

Sumsub affirme que son partenariat avec OneID permet à l’entreprise de proposer une vérification sans documents à 95 % de la population adulte du Royaume-Uni.

La société affirme que ce processus utilise les données des principales institutions financières britanniques pour intégrer les utilisateurs finaux en moins de cinq secondes, contre une moyenne de deux minutes dans le secteur.

Ces institutions comprennent Barclays, Bank of Scotland, Chase, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, MBNA, Monzo, Nationwide, NatWest, RBS, Santander, Starling, TSB, Ulster et Virgin Money.

Lors du processus d’intégration, les utilisateurs sélectionnent leur banque et parcourent sa page ou son application dans la même fenêtre de session. Une fois connectés, les utilisateurs donnent leur consentement au partage de données personnelles, après quoi Sumsub récupère les informations requises et termine le processus.

La société proposera une vérification sans documents aux clients de divers secteurs, notamment l’investissement dans la technologie financière et la cryptographie.

Sumsub distribuera la vérification des non-documents avec une approche sans code, permettant aux équipes de conformité des clients de s’adapter aux réglementations régionales et spécifiques au pays avec un Workflow Builder propriétaire et un kit de développement logiciel (SDK) Web, qui, selon l’entreprise, ne nécessitent pas d’intrants. promoteurs immobiliers à mettre en œuvre.

Les clients pourront également inclure leur image de marque lors de la mise en œuvre du SDK.

Andrew Sever, co-fondateur et PDG de Sumsub, déclare : « Le Royaume-Uni est l’un des premiers marchés européens de notre portefeuille pour la vérification des non-documents, et nous sommes convaincus que cela fera passer l’expérience utilisateur de la vérification d’identité à un niveau supérieur. Nous remplaçons les procédures d’authentification complexes pour les clients basés au Royaume-Uni par une connexion bancaire en ligne unique, éliminant la fraude d’identité, les comptes en double et les tentatives de vérification basées sur des robots.