Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | SmartStream lance une nouvelle version de sa solution de gestion des garanties

SmartStream a lancé la dernière version de sa gestion des garanties Transaction Lifecycle Management (TLM), V.6.

La version introduit une « interface utilisateur client moderne, intuitive et légère » selon la société basée à Londres. La solution TLM est conçue pour des utilisateurs possédant des compétences différentes, y compris ceux qui sont moins expérimentés dans les opérations de gestion des garanties.

TLM Collatéral Management, V.6 est conçu pour aider les organisations avec l’intégrité et la validation des données pour tous les processus de gestion des garanties.

SmartStream indique que sa solution mise à jour répondra aux exigences présentées par le règlement T+1. Le cabinet ajoute que les institutions financières doivent automatiser tous les aspects de leurs processus de gestion des garanties dans un laps de temps condensé, y compris les notifications d’accord, de réservation, de substitution et de règlement.

Jason Ang, responsable du programme mondial TLM Collatéral Management chez SmartStream, déclare : « Pour cette nouvelle version, nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreux clients pour concevoir une expérience utilisateur plus intuitive qui nécessite moins de formation afin que les utilisateurs puissent être opérationnels rapidement.

« En réponse aux demandes de l’industrie, nous avons inclus des adaptateurs qui automatisent les processus de substitution et de réclamation d’intérêts. Cette dernière version fournit des résultats de navigation améliorés, plus précis, permettant une prise de décision plus rapide.

Ang ajoute : « De plus, les API publiques incluses dans cette version facilitent encore plus la mise à niveau, éliminant le besoin de compiler après chaque itération. Cependant, ce qui rend cette version de notre solution de gestion des garanties TLM vraiment différente, c’est qu’elle peut être déployée de manière rentable, dans une institution financière de toute taille, tout en offrant le même système riche en fonctionnalités.