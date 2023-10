Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | Platform ONE lance le logiciel TRADE

Platform ONE a lancé son nouveau logiciel TRADE destiné aux cabinets de conseil en Asie et au Moyen-Orient.

Grâce au logiciel TRADE, les sociétés de conseil seront en mesure de rationaliser l’agrégation, la désagrégation et le rapprochement des échanges pour automatiser le transfert de données depuis leur courtier en investissement en se connectant à l’API de Platform One.

Le logiciel agrège ou désagrège ensuite automatiquement une transaction, en ajoutant des fonctionnalités de rapprochement, si nécessaire. Cela supprime le besoin de feuilles de calcul ou de traitement manuel, éliminant ainsi le risque d’erreur humaine.

Alex Cowan-Sanluis, PDG de Platform ONE, déclare : « Nous avons développé ce logiciel suite aux commentaires d’un certain nombre de sociétés de conseil du monde entier. Gérer des données aussi importantes sur les clients et les investissements via des feuilles de calcul en 2023 nécessite beaucoup de ressources et fait courir des risques inutiles aux entreprises.

«TRADE est spécialement conçu pour annuler l’erreur humaine, permettant ainsi de gagner du temps et d’offrir aux cabinets de conseil un moyen plus sûr d’agréger/désagréger et de rapprocher les transactions. À l’aide d’un simple plug-in API, nous pouvons supprimer une quantité importante de risques pour les activités de conseillers et rationaliser un processus inefficace.