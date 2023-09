Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | Les autorités européennes de surveillance publient un aperçu des informations et des technologies utilisées par les TTP

Les autorités européennes de surveillance publient un aperçu des informations et des technologies utilisées par les TTP

L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) et l’ESMA ont publié un aperçu des technologies de l’information et de la communication (TIC) utilisées par les fournisseurs tiers (TTP).

Connues collectivement sous le nom d’Autorités européennes de surveillance (ESA), l’ABE, l’EIOPA et l’ESMA ont publié cette publication dans le cadre des préparatifs de la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA).

L’analyse vise à cartographier la fourniture de services TIC par les TPP aux entités financières de l’Union européenne. Il cherche également à soutenir le processus d’élaboration des politiques des AES à la lumière de l’appel à conseils de la Commission européenne visant à préciser davantage les critères des TPP TIC critiques et à déterminer les frais de surveillance.

La collecte de données était la première du genre, couvrant les accords contractuels liés aux TIC pour les entités du secteur financier.

Dans l’ensemble, l’exercice a révélé qu’environ 15 000 TPP TIC servent directement les entités du secteur financier dans toute l’UE.

Elle a révélé que les TPP TIC les plus fréquemment utilisés prennent en charge des fonctions critiques ou importantes pour leurs clients dans une gamme de services. En outre, la plupart des services essentiels ont été classés comme « non substituables » par les institutions financières.

Les AES affirment que la collecte de données a souligné l’importance de garantir que les entités financières fournissent des identifiants uniques dans les données soumises, ainsi que la nécessité de développer une taxonomie appropriée des services TIC.