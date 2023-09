Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | Le Groupe Verve lance le logiciel Dextera

Le fournisseur de services d’assistance The Verve Group a lancé son nouveau logiciel, Dextera, dans le but d’aider les sociétés de conseil à gérer l’ensemble de leur activité à partir d’un seul tableau de bord.

Le logiciel permet de superviser la conformité, l’équipe, la formation et les opérations commerciales d’une entreprise, fournissant un cadre et un lieu central pour collaborer sur toutes les questions réglementaires et opérationnelles. Le programme propose une bibliothèque de documents, de guides et de modèles ainsi que des bulletins réglementaires et commerciaux en direct.

Cathi Harrison, directrice générale de The Verve Group, déclare : « Le lancement de Dextera [allows] entreprises [to] exploiter leurs fonctions de back-office actuelles (réglementation, opérations commerciales, gestion d’équipe) à partir d’un seul endroit, et avec les intégrations prévues, toutes leurs informations clés seront également hébergées sur un seul tableau de bord.

« Dextera est unique en ce qu’il offre une vision commerciale – et ne se concentre pas uniquement sur les clients et leurs actifs – et je crois qu’il est plus important d’avoir un endroit central pour voir les points forts d’une entreprise que d’essayer de construire un seul élément technologique qui fait absolument. tout. »

Anthony Rafferty, directeur général d’Origo, commente : « Les services financiers ont besoin d’innovation et de progression, en particulier en matière de technologie, depuis de nombreuses années et le système Dextera est une injection indispensable des deux pour relever les défis auxquels les sociétés de conseil sont confrontées. Adopter une approche pragmatique de la gestion globale d’une entreprise constitue un nouvel angle qui contribuera à façonner l’avenir de la finance et de la fintech.