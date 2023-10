Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | Broadridge lance une nouvelle itération de BondGPT

Broadridge LTX a publié une version entreprise de sa plateforme BondGPT, BondGPT+.

BondGPT, lancé en juin 2023, utilise la technologie Broadridge et OpenAI GPT-4 pour répondre aux requêtes des utilisateurs relatives aux obligations et les aider à identifier les obligations d’entreprises sur la plateforme LTX. Le service vise à simplifier les flux de travail et à améliorer l’efficacité, en utilisant une fonction de chat LLM (Large Language Model) et une interface conversationnelle.

BondGPT+ facilite l’intégration par les clients de leurs propres ensembles de données et de ceux de tiers, permettant un accès plus facile aux informations, et peut s’intégrer aux applications d’entreprise, y compris les flux de travail. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de tout ce que la plateforme offre, explique Broadridge, facilitant ainsi l’optimisation de la stratégie de portefeuille et des décisions de trading mieux informées.

Seules des sources de données vérifiées et organisées sont utilisées pour la plate-forme, garantissant ainsi que les données et les systèmes clients propriétaires restent sécurisés en supprimant le besoin de données sensibles de passer par un LLM. Cela réduit également le risque d’hallucinations.

Pour plus de transparence, les utilisateurs et les administrateurs peuvent utiliser la fonctionnalité « afficher votre travail » pour comprendre comment chacune des réponses de la plateforme est créée.

La personnalisation au niveau de l’utilisateur est proposée sur le tableau de bord BondGPT+, avec des questions pouvant être planifiées et exécutées à certains moments ou dans certaines circonstances. Les exigences spécifiques des clients peuvent être programmées dans le système, garantissant que seules les obligations pertinentes sont incluses dans le résultat du service.

La plateforme met un accent particulier sur le contrôle et la gouvernance de l’entreprise. Des règles personnalisées peuvent être ajoutées pour s’aligner sur les processus de conformité et de gestion des risques d’une entreprise, et les administrateurs système peuvent configurer les niveaux d’accès aux données via des droits au niveau des utilisateurs et de l’entreprise.

Jim Kwiatkowski, PDG de LTX, déclare : « Depuis le lancement de BondGPT, nous avons reçu des commentaires extrêmement positifs et des suggestions réfléchies de la part de nos clients. Sur la base de ces commentaires, nous avons rapidement intégré les données des clients ainsi qu’une gamme de nouvelles fonctionnalités dans la deuxième génération de BondGPT.

« BondGPT+ répond non seulement aux exigences d’entreprise de nos clients, mais établit également une nouvelle norme en matière de solutions d’IA générative dans le secteur financier en fournissant une interface unique en langage naturel pour un accès transparent à une grande partie des données utilisées par les professionnels des titres à revenu fixe.