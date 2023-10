Actualités technologiques en matière de gestion d’actifs | Bloomberg lance Portfolio Manager Workspace

Bloomberg a lancé Bloomberg Portfolio Manager Workspace (PM < GO >), conçu pour aider les utilisateurs dans la prise de décision et soutenir l’analyse des processus de mise en œuvre de portefeuille.

La plateforme fournit des mesures récapitulatives et des exceptions sur les portefeuilles, fournissant des services comprenant des positions en temps réel, des données de gestion de marché et de recherche et des informations ESG. Les analyses des risques de portefeuille et de sécurité sont fournies via Bloomberg PORT.

Les contraintes de liquidité et de conformité sont également disponibles via l’espace de travail, permettant des flux de travail plus rationalisés et accélérant le processus de mise en œuvre et d’envoi des commandes sur le marché.

PM < GO > est disponible via Bloomberg AIM, qui fait partie des solutions intégrées de flux de travail côté acheteur de la société.

Aryeh Hauptman, responsable des produits d’aide à la décision côté acheteur chez Bloomberg, déclare : « L’équilibre entre le risque d’investissement et la quête d’alpha nécessite une analyse approfondie du côté acheteur, et les solutions d’aide à la décision sont cruciales pour responsabiliser les gestionnaires de portefeuille tout en atteignant une grande échelle.

« L’espace de travail Portfolio Manager de Bloomberg aidera nos clients à améliorer leur flux de travail en accélérant leur capacité à prendre rapidement des décisions intelligentes, en minimisant le temps consacré aux processus manuels et en réduisant les risques opérationnels potentiels.