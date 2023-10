Les fonds de pension nationaux suédois AP3 et AP4 ont sélectionné SimCorp pour la gestion de portefeuille.

Dans le cadre de cet accord, SimCorp fournira un système SaaS (Software-as-a-Service) front-to-back couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des investissements.

AP3 et AP4 sont deux des cinq fonds tampons du système de retraite public suédois. Collectivement, ils détiennent environ 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Le système de SimCorp est basé sur une architecture centrée sur les données afin de faciliter le succès à long terme sur des marchés incertains. Un livre d’enregistrement des investissements est intégré au système et une détention en fin de journée est fournie dans un livre d’enregistrement comptable.

Le système fournit des fonctionnalités autour des investissements alternatifs, des performances et des risques. En partenariat avec Axioma, un aperçu global des risques de portefeuille couvrant à la fois les actifs publics et privés sera disponible. Ceci est pertinent étant donné les investissements des fonds dans des actifs non cotés, explique Simcorp.

Un certain nombre de domaines clés ont été identifiés par AP3 et AP4 au cours du processus d’acquisition du système de gestion de portefeuille. Ceux-ci comprenaient des services de back-office et de comptabilité pour les actifs financiers, des opérations de front-office et des capacités de données et d’analyse de middle-office afin de fournir des services de gestion, d’analyse et d’évaluation de portefeuille de données.

De plus, la conformité des investissements, la capacité à intégrer des investissements alternatifs et des analyses de performance ont été soulignées comme des exigences clés. La capacité de fournir des analyses de risque pour le contrôle, l’analyse et le reporting des risques a également été prise en compte.

Commentant le nouveau système, Eva Boric, directrice financière et directrice des revenus chez AP3, déclare : « Nous devons garantir des processus efficaces dans l’ensemble de l’organisation, des données qualitatives et opportunes pour l’analyse et la capacité de nous adapter aux conditions changeantes en interne ou en externe.

« Notre infrastructure précédente, plus complexe, n’était pas adaptée à nos besoins futurs. Une poignée de systèmes parmi les meilleurs seront remplacés, ce qui réduira la complexité de la gestion des systèmes et augmentera notre efficacité opérationnelle.

Ralf Schmüker, directeur général pour la région EMEA chez SimCorp, déclare : « La force de la plateforme SimCorp combinée aux solutions de gestion des risques d’Axioma permettra à AP3 et AP4 de pérenniser leurs opérations de gestion d’investissement. Nos solutions de front office et d’investissements alternatifs fourniront aux gestionnaires de portefeuille d’AP3 et d’AP4 une vue d’ensemble consolidée de toutes les classes d’actifs et leur permettront d’exécuter leurs décisions d’investissement rapidement et en toute confiance.

« La fourniture de notre plateforme de gestion des investissements via notre plateforme SaaS permet à AP3 et AP4 de rationaliser leurs opérations en utilisant les dernières avancées en matière de processus automatisés, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle. »