Actualités technologiques : Bits & Bytes : les principaux développements de l’industrie technologique cette semaine

Apple va passer aux écrans OLED pour tous les iPhones



Apple utilisera des écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour tous les modèles d’iPhone vendus en 2025 et après, s’éloignant ainsi complètement des écrans à cristaux liquides (LCD), a rapporté le journal japonais Nikkei, citant des sources anonymes.



Les fabricants de téléviseurs et de smartphones adoptent de plus en plus les écrans OLED au détriment des écrans LCD, car ces derniers offrent des couleurs plus vives et un contraste plus net, idéal pour les vidéos haute définition. Mais cette décision exclura les japonais Sharp et Japan Display de la division téléphones portables d’Apple, a déclaré Nikkei. Ces deux fabricants détenaient ensemble 70 % des parts de marché des écrans d’iPhone il y a une dizaine d’années, mais ne fournissaient que des écrans LCD et ne produisaient pas d’écrans OLED en masse.

Selon Nikkei, Apple a commencé à passer des commandes d’écrans OLED auprès du chinois BOE Technology et du sud-coréen LG.

Un procès antitrust aux États-Unis cible l’activité de publicité numérique de Google

Google sera jugé la semaine prochaine dans une deuxième affaire antitrust, au cours de laquelle le ministère américain de la Justice contestera la manière dont le géant de la recherche monétise la publicité via un système qui, selon les procureurs, nuit aux éditeurs de presse.

Cette affaire survient un mois seulement après qu’un juge a jugé que Google avait illégalement monopolisé la recherche en ligne. Alors que cette affaire s’était concentrée sur le moteur de recherche omniprésent de Google, le procès à venir se concentrera sur une technologie moins visible qui relie les éditeurs de sites Web et les annonceurs. Ces outils ont contribué à plus de 75 % des 307,4 milliards de dollars de revenus de Google provenant de la publicité.

Les régulateurs accusent Google de dominer le marché des technologies de publicité sur les sites Web en liant ses outils destinés aux éditeurs et aux annonceurs, occupant ainsi une « position privilégiée d’intermédiaire ». Google a nié ces accusations, affirmant qu’il n’était pas tenu de partager ses avantages technologiques avec ses concurrents et que ses produits étaient interopérables avec ceux proposés par ses concurrents.

Les archives Internet perdent de leur attrait face à la bibliothèque de prêt en ligne

Lorsque les bibliothèques des États-Unis ont temporairement fermé pendant la pandémie, Internet Archive, une organisation qui numérise et archive des pages Web et de la musique, a eu l’idée de rendre sa bibliothèque de livres numérisés accessibles gratuitement à la lecture dans une base de données en ligne.

La question de sa légalité est devenue une longue saga qui a finalement pris fin lorsqu’un tribunal a affirmé qu’Internet Archive avait violé les lois sur le droit d’auteur en redistribuant des livres sans accord de licence.

Cette décision constitue une victoire pour les grands éditeurs de livres qui ont intenté une action en justice en 2020, et pourrait créer un précédent quant à la légalité des archives numériques plus vastes.

Un dernier recours pourrait être déposé devant la Cour suprême. Dans un communiqué, Internet Archive a déclaré qu’elle « examinait l’avis de la Cour ». Avant la pandémie, la bibliothèque utilisait un système appelé « prêt numérique », qui permettait aux utilisateurs de lire des livres numérisés un par un. Internet Archive a supprimé les limites de visualisation pendant la pandémie.

TikTok élargit ses ressources « Comment voter » à l’approche des élections américaines

TikTok s’efforce d’améliorer l’information sur la prochaine élection présidentielle américaine, avec de nouvelles vidéos sur l’éducation aux médias et des exigences de sécurité renforcées pour les comptes vérifiés des politiciens et des gouvernements. La vice-présidente Kamala Harris, l’ancien président Donald Trump et leurs candidats à la vice-présidence ont tous un compte TikTok, un changement radical par rapport à l’année dernière, lorsque la grande majorité des politiciens américains évitaient l’application.

Ces efforts interviennent alors que TikTok reconnaît avec prudence qu’il est devenu une source d’informations bien plus importante pour des millions d’Américains. Il rejoint d’autres grandes entreprises technologiques comme Meta, Google et X qui doivent régulièrement faire face à la manière dont leurs plateformes gèrent le contenu lié aux élections.

Mais TikTok fait l’objet d’une surveillance supplémentaire, car il appartient à une société chinoise, ByteDance, et est confronté à la possibilité imminente d’être interdit, pour des raisons de sécurité nationale.