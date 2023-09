Actualités sur l’Ukraine : le soutien canadien à l’Ukraine survivra à l’invasion

OTTAWA –

La nouvelle ambassadrice du Canada en Ukraine a eu un étrange sentiment de déjà-vu lorsqu’elle est arrivée à Kiev le mois dernier.

Natalka Cmoc a vu tellement d’habitants locaux avec des membres manquants que cela lui a rappelé son travail en Ukraine dans les années 1990, lorsque le pays nouvellement indépendant comptait des milliers de soldats revenant de la guerre de l’Union soviétique en Afghanistan.

« L’Ukraine me tient vraiment à cœur et je veux que l’Ukraine réussisse », a déclaré Cmoc dans une interview vendredi depuis l’ambassade du Canada à Kiev.

Elle est arrivée dans la ville le 15 août, entamant un mandat d’un an dans un pays dans lequel elle a vécu plusieurs fois depuis son indépendance en 1991.

En seulement deux semaines, elle s’est déjà familiarisée avec le rythme des sirènes d’alerte aérienne, avertissant lors d’une vidéoconférence qu’elle pourrait devoir se baisser soudainement. « Ces dernières nuits, il était plutôt 4 ou 5 heures du matin. »

Sa mission est double, avec pour objectif à court terme de répondre aux besoins immédiats de défense et de sécurité de l’Ukraine tout en contrecarrant toutes les formes d’agression russe. Cela prend souvent la forme de rencontres avec ses pairs des pays du G7 à Kiev.

L’objectif à long terme est d’amener l’Ukraine à un point où elle peut rejoindre l’Union européenne et l’alliance militaire de l’OTAN, en soutenant les réformes et la reconstruction ainsi que l’aide humanitaire.

Cmoc a déclaré que son rôle était de coordonner ces efforts sur différents fronts et d’assurer la clarté entre Ottawa et Kiev.

Les alliés occidentaux affirment que l’Ukraine progresse dans sa contre-offensive, qui, selon le Cmoc, reproduit une tactique militaire de l’OTAN visant à limiter les pertes en vies humaines. « Ils se retirent quand ils en ont besoin, contrairement à la Russie, qui adopte une approche de hachoir à viande dans certains combats », a-t-elle déclaré.

Mais le soutien du Canada à l’Ukraine va au-delà de l’aide militaire, avec une vision visant à contribuer à la construction d’un pays plus vert et plus démocratique.

Comme beaucoup de ses alliés, le Canada a tendance à faire tourner son personnel diplomatique en août, et la Cmoc a déclaré qu’elle espère avoir une équipe complète de 22 diplomates en place d’ici octobre.

Leurs tâches s’étendront de l’évaluation des projets de déminage au financement de programmes pouvant aider les femmes à assumer des rôles dans la politique et les affaires qui ont été libérés par les hommes envoyés au front.

Son personnel appuiera également les efforts continus des experts canadiens en sécurité atomique pour aider leurs collègues ukrainiens à empêcher la guerre de provoquer une catastrophe écologique et nucléaire dans les centrales énergétiques.

Elle a déclaré que l’Ukraine avait un aperçu de son éventuelle reconstruction massive d’après-guerre dans la région de Kherson, qui a été inondée en juin par la destruction d’un barrage massif.

Des pays comme le Canada cherchent des moyens d’aider les habitants à remplacer leur équipement agricole et à accéder à de l’eau potable et à des sources d’énergie pour l’hiver à venir.

Ils fournissent également une assistance technique sur la manière dont l’Ukraine peut devenir une destination pour les capitaux du secteur privé après la guerre.

« Nous travaillons avec eux sur la manière dont ils peuvent garantir un climat d’investissement transparent », a-t-elle déclaré. « C’est définitivement une priorité à tous les niveaux de gouvernement. »

L’ambassadrice du Canada en Ukraine, Natalka Cmok, apparaît sur cette image fournie par le gouvernement du Canada. LA PRESSE CANADIENNE/HO-Gouvernement du Canada **CRÉDIT OBLIGATOIRE**

Cmoc a étudié l’archéologie et a effectué une série de stages d’un mois au cours de son diplôme de premier cycle en Ukraine, impliquant à la fois du travail sur le terrain et l’enseignement aux habitants locaux sur la façon de fouiller les vestiges et d’utiliser l’équipement d’anthropologie médico-légale.

Elle a passé une décennie dans divers ministères fédéraux à Ottawa avant de travailler comme experte technique dans l’ancien ministère de l’Aide humanitaire du Canada en 2011. Ses deux années se sont concentrées sur les missions de défense des droits de l’homme et d’observation des élections, et elle est revenue dans la bureaucratie d’Ottawa avant la chute de l’Ukraine en 2014. révolution démocratique.

Pourtant, le temps passé par Cmoc en tant que fonctionnaire influence son nouveau rôle. Elle faisait partie du programme canadien d’opérations de paix et de stabilisation, qui envoie des policiers et des experts civils dans des sociétés post-conflit comme l’Irak et le Soudan pour aider les efforts locaux visant à prévenir une résurgence de la guerre.

L’automne dernier, le ministère des Affaires étrangères recherchait des candidats possibles pour son nouvel ambassadeur à Kiev et a demandé au Cmoc d’envisager cette possibilité.

Après des séries d’entretiens et une offre d’emploi, Cmoc a dit oui. Elle a laissé sa famille au Canada, une décision courante des diplomates affectés à ce que l’on appelle officiellement des « affectations difficiles ».

Jusqu’à présent, elle s’est dite impressionnée par la façon dont la guerre a unifié les Ukrainiens, divisés depuis des décennies selon des clivages linguistiques et, parfois, hostiles aux groupes minoritaires. Et elle a dit avoir remarqué que des russophones s’efforçaient d’utiliser l’ukrainien.

Mais les signes de guerre sont partout. Un mur de mémoriaux dédiés aux Ukrainiens tués lors des manifestations en faveur de la démocratie en 2014 a été reproduit sur la place principale de Kiev pour rendre hommage aux milliers de personnes tuées par les forces russes.

« Cela vous touche quand vous voyez toutes les personnes à qui il manque des membres, des bras et des jambes. C’est devenu assez courant. Quand j’étais ici dans les années 90, c’étaient tous des vétérans afghans. Alors maintenant, vous voyez tout l’afflux d’une nouvelle génération.

Pour elle, c’est un honneur d’être affectée dans un pays où elle parle la langue, la terre de ses grands-parents et un endroit où beaucoup ont une haute opinion du Canada.

Elle a déclaré que les deux pays ne sont rarement d’accord.

Il y a néanmoins eu des points de désaccord. L’Ukraine a par le passé demandé une zone d’exclusion aérienne, ce qui n’est pas une solution pour les pays de l’OTAN qui craignent un conflit direct avec la Russie. Et le Canada a exprimé son malaise face à la décision américaine cet été d’envoyer des bombes à fragmentation à l’Ukraine alors que son arsenal s’amenuisait.

Le mois dernier, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a demandé à Ottawa d’augmenter son soutien à la lutte contre les mines terrestres et de prolonger son financement militaire au-delà de l’année prochaine.

L’Ukraine s’inquiète de l’avenir à long terme de ses quelque six millions de citoyens vivant dans d’autres pays, y compris les 175 000 personnes qui ont atteint le Canada. Kiev a remercié les pays pour avoir assuré la sécurité, mais a déclaré qu’elle espérait que ses citoyens rentreraient chez eux lorsqu’ils seraient en sécurité pour aider à la reconstruction, au lieu d’être confrontés à une fuite des cerveaux.

Entre-temps, Cmoc a déclaré que le Canada souhaitait intensifier son rôle dans les projets anti-corruption en Ukraine, par exemple en formant des juges et des auditeurs légistes.

« Ils reconnaissent qu’il s’agit d’une réforme très importante ; ils savent que c’est l’une des conditions de l’adhésion à l’UE », a-t-elle déclaré.

« Nous défions l’Ukraine ; nous soutenons l’Ukraine. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 2 septembre 2023.