Actualités sur les vaccins Covid-19 : mises à jour en direct

Le président Biden a parlé mardi des vaccins Covid-19 pour les enfants de moins de 5 ans depuis la Maison Blanche. Le crédit… Haiyun Jiang / Le New York Times

Le président Biden a marqué mardi ce que les responsables de la Maison Blanche ont présenté comme le début officieux de la campagne américaine de vaccination des enfants de moins de 5 ans, visitant un site à Washington, DC, pour rencontrer des familles et des enfants alors que certains vaccins étaient administrés.

« Enfin, une certaine tranquillité d’esprit », a déclaré M. Biden à la Maison Blanche après l’événement dans des remarques célébrant la disponibilité des vaccins, qualifiant cela de « pas en avant monumental » dans la réponse du pays à la pandémie.

Les responsables fédéraux de la santé, désireux de montrer les progrès réalisés par les États-Unis dans la lutte contre les cas mortels de coronavirus, ont travaillé pendant des semaines pour préparer les parents et les médecins à vacciner les plus jeunes enfants, une population d’environ 20 millions qui a attendu 18 mois après les adultes sont d’abord devenus éligibles pour les injections.

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention à la fin de la semaine dernière ont autorisé les plans Moderna et Pfizer-BioNTech pour les jeunes enfants à la suite des votes de comités d’experts indépendants.

M. Biden a déclaré avoir rencontré environ 17 familles sur le site de vaccination de Washington avec des enfants qui avaient déjà reçu un vaccin ou étaient sur le point de le faire. Un site Web fédéral, vaccines.gov, a été mis à jour mardi pour montrer les endroits où les vaccins pourraient être trouvés, a-t-il déclaré.

Arsema Desta, une infirmière autorisée à Washington qui aide aux efforts locaux de vaccination pédiatrique, est apparue avec le président à la Maison Blanche et a déclaré que les vaccins pour les jeunes enfants étaient importants « car cela permet aux ménages multigénérationnels de s’assurer que tous les membres du ménage sont vaccinés.

L’administration Biden a déjà mis au moins 10 millions de doses à la disposition des États et des prestataires de soins de santé et prévoit de s’appuyer fortement sur les pédiatres et les bureaux de soins primaires pour les administrer, comme c’est généralement le cas dans les campagnes de vaccination pédiatrique. Les pharmacies et les centres de santé communautaires, entre autres prestataires, vaccineront également les plus jeunes enfants.

Mais à la date limite de la semaine dernière, seules 2,5 millions de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech avaient été commandées, soit environ la moitié de ce que le gouvernement fédéral proposait, ainsi qu’environ 1,3 million de doses de Moderna, soit environ un quart de ce qui était proposé.

Le Dr Deborah M. Greenhouse, pédiatre à Columbia, SC, a déclaré que mardi après-midi, son cabinet attendait toujours l’arrivée d’environ 1 000 doses. Elle a déclaré que les parents qu’elle avait rencontrés jusqu’à présent se répartissaient en trois catégories : ceux qui frappaient aux portes pour se faire vacciner ; ceux qui sont intéressés mais qui ont besoin d’être consultés ; et des familles complètement résistantes.

Elle a déclaré que la faible participation des enfants de 5 à 11 ans était une « véritable préoccupation » qu’elle et ses collègues avaient, mais qu’ils espéraient surmonter avec des enfants plus jeunes. Seuls environ 37% des enfants du groupe d’âge ont reçu au moins une dose.

Les pédiatres sont particulièrement importants pour les familles dans le choix, a-t-elle déclaré.

« Une fois qu’il est déployé et que vous avez beaucoup de groupes d’adopteurs précoces, une fois que leurs enfants ont reçu le vaccin et qu’il y a plus de données et de plus grands nombres, c’est ce qui va attirer » les familles qui attendent de décider, a-t-elle déclaré.

S’exprimant mardi à la Maison Blanche, M. Biden a de nouveau mis en garde contre un manque de financement pour la réponse fédérale à la pandémie, ce qui, selon lui, pourrait entraver les tentatives futures d’annuler d’éventuelles poussées. Les responsables fédéraux de la santé ont plaidé pendant des mois auprès des législateurs pour qu’ils fournissent plus d’argent pour les vaccins et les traitements. Mais les négociations sont au point mort, devenant même publiquement hostiles lors d’une audience au Sénat la semaine dernière.

M. Biden a également semblé frapper le gouverneur Ron DeSantis de Floride. Les prestataires de soins de santé de l’État ont été autorisés à commander tardivement des injections pour les jeunes enfants la semaine dernière après que la Floride soit devenue le seul État à refuser les précommandes, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche. Les responsables de l’État ont nié avoir renversé leur position et ont déclaré qu’ils avaient maintenu une politique autorisant les commandes après l’autorisation de la FDA.

« Soyons clairs : les élus ne doivent pas gêner et rendre plus difficile la tâche des parents qui veulent que leurs enfants soient vaccinés et qui veulent les protéger ainsi que leur entourage », a déclaré M. Biden. « Ce n’est pas le moment de faire de la politique. Il s’agit de permettre aux parents de faire tout ce qu’ils peuvent pour assurer la sécurité de leurs enfants.