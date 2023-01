Actualités sur les transferts du Celtic: Hyeon-Gyu Oh finalise le transfert de 2,5 millions de livres sterling aux champions écossais de Premiership sur un contrat de cinq ans | Nouvelles du centre de transfert

Le Celtic a signé l’attaquant sud-coréen Hyeon-Gyu Oh des Suwon Bluewings pour 2,5 millions de livres sterling sur un contrat de cinq ans.

Le joueur de 21 ans a convenu verbalement des conditions personnelles plus tôt cette semaine et a maintenant terminé son passage aux champions écossais de Premiership.

L’entraîneur du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré : “C’est un jeune attaquant talentueux avec de grands attributs et quelqu’un qui est prêt à franchir la prochaine étape de sa carrière – un joueur affamé, désireux de se développer et de réussir.

“J’ai regardé Oh pendant un certain temps et c’est l’attaquant que je voulais vraiment car je pense qu’il conviendra parfaitement à notre équipe.

“Vraiment important, je sais qu’il avait à cœur de nous rejoindre également et que sa propre persévérance a été cruciale pour concrétiser cet accord, donc sa détermination à rejoindre le Celtic a été très claire.

“Nous sommes vraiment ravis de l’accueillir dans le club et nous avons hâte de travailler avec lui et de l’intégrer dans notre équipe.”

Parler à Télévision celtiqueOh a déclaré: “Je suis heureux de jouer dans l’un des meilleurs clubs et je suis ravi que mon rêve se soit réalisé.

“J’ai l’impression d’être sur un plateau de tournage et je suis vraiment excité d’être dans la ville et j’attends avec impatience les jours à venir.

“C’est le moment dont j’ai rêvé et je suis vraiment excité de jouer devant les fans au stade.”

Avant de signer Oh, Celtic avait fait une offre pour son coéquipier international Gue-Sung Cho, mais les discussions avec Jeonbuk Hyundai Motors ont été bloquées après que le joueur ait décidé d’évaluer ses options.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre le Celtic et St Mirren



Giakoumakis partira-t-il ce mois-ci ?

Postecoglou a déclaré vendredi qu’il s’attendait à ce que certaines transactions de transfert soient confirmées dans les prochains jours alors qu’il faisait état de progrès dans les deux sens, l’arrière droit Josip Juranovic partant ensuite pour l’Union Berlin dimanche.

Un autre joueur qui devrait quitter Parkhead ce mois-ci est Giorgos Giakoumakis, le Celtic acceptant une offre d’une valeur initiale de 3 millions de livres sterling du club japonais Urawa Red Diamonds pour l’attaquant.

Giakoumakis évalue toujours ses options au milieu de l’intérêt de l’équipe MLS d’Atlanta United – qui n’a pas encore fait d’offre – mais Postecoglou a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’international grec fasse une sortie précipitée.

Lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant Giakoumakis sera toujours un joueur celtique d’ici la fin janvier, Postecoglou a déclaré: “Jusqu’à ce que je sache ou entende le contraire, je m’attends à ce qu’ils soient tous des joueurs celtiques, mais il y a eu des progrès avec tous ces types de problèmes. Je suppose Au cours des prochains jours, nous verrons comment tout cela se déroulera.”

Image:

Giorgos Giakoumakis devrait quitter le Celtic ce mois-ci





Postecoglou a également averti tous les membres de son équipe qui pourraient être contrariés par le manque de temps de jeu garanti suite aux activités de transfert du Celtic.

“Il y a eu une poignée de joueurs qui n’ont pas eu d’opportunité cette année, mais la plupart du temps, ils jouent tous, ils contribuent tous”, a déclaré le coach.

“Vous pouvez avoir un temps de jeu garanti – mais vous ne jouerez pas pour ce club ou un grand club.

“Vous pouvez l’obtenir dans un club où ils ne sont pas aussi forts ou ne se disputent pas les trophées, mais ce n’est pas ce que veulent les plus grands joueurs.

“Ils veulent être les meilleurs et ils veulent gagner toutes les compétitions. Pour ce faire, ils comprennent que vous devez avoir une équipe solide et concourir pour les places.

“Si à un moment donné un joueur n’est pas satisfait de cela ou veut plus de temps de jeu, il y a une façon de le faire et c’est de s’entraîner dur et de se présenter sous le meilleur jour possible.

“Ou, vous pouvez chercher d’autres opportunités ailleurs.”

