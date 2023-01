Actualités sur les transferts du Celtic: accord Hyeon-Gyu Oh conclu avec l’équipe de la K-League Suwon Bluewings | Nouvelles du football

Le Celtic est proche d’un accord avec l’équipe de K-League Suwon Bluewings pour signer l’attaquant Hyeon-Gyu Oh.

Sky Sports Nouvelles comprend que l’international sud-coréen souhaite déménager au Celtic Park, le Celtic étant convaincu qu’un accord peut être conclu avec des plans en place pour un examen médical.

Les champions écossais de Premiership avaient fait une offre pour le coéquipier international d’Oh, Gue-Sung Cho, mais les pourparlers sont au point mort avec Jeonbuk Hyundai Motors après que le joueur a décidé d’évaluer ses options.

Pendant ce temps, un joueur qui devrait quitter Parkhead ce mois-ci est Giorgos Giakoumakis, le Celtic acceptant une offre d’une valeur initiale de 3 millions de livres sterling du club japonais Urawa Red Diamonds pour l’attaquant.

Giakoumakis évalue toujours ses options au milieu de l’intérêt de l’équipe MLS d’Atlanta United – qui n’a pas encore fait d’offre – mais Postecoglou a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’international grec fasse une sortie précipitée.

Postecoglou envisage de signer “un de plus”

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou a déjà signé trois signatures en janvier





Le patron du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré qu’il y avait de la place dans son équipe celtique pour une autre signature en janvier, après avoir conclu des accords pour Alistair Johnston, Yuki Kobayashi et Tomoki Iwata au cours de la fenêtre de transfert de ce mois-ci.

“En faisant venir trois joueurs tôt, nous sommes maintenant dans une position où nous ne sommes pas vraiment en haleine en janvier”, a-t-il déclaré.

“S’il nous arrive de perdre des joueurs, nous ne nous précipitons pas pour essayer de les remplacer. Nous avons une équipe très forte, dont je suis satisfait, et nous pouvons prendre la décision sur les entrées ou les sorties sans aucun besoin. pour la panique.”

Le Celtic détient une avance de neuf points sur les Rangers, deuxièmes du classement, mais Postecoglou et Michael Nicholson, le directeur général du Celtic, n’ont peut-être pas fini d’ajouter à leur équipe.

“Notre planification a été de faire nos affaires tôt”, a expliqué le directeur. “Nous sommes toujours actifs – je pense qu’il y a probablement encore de la place pour un autre.

“Si personne ne sort par cette fenêtre, ça va. Oui, nous avons une grosse équipe, mais avec notre emploi du temps, tout le monde contribuera.”

L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou insiste sur le fait qu’il est détendu face à l’activité de transfert du club en janvier



Postecoglou a également averti tous les membres de son équipe qui pourraient être contrariés par le manque de temps de jeu garanti suite aux activités de transfert du Celtic.

“Il y a eu une poignée de joueurs qui n’ont pas eu d’opportunité cette année, mais la plupart du temps, ils jouent tous, ils contribuent tous”, a déclaré le coach.

“Vous pouvez avoir un temps de jeu garanti – mais vous ne jouerez pas pour ce club ou un grand club.

Giorgos Giakoumakis devrait quitter le Celtic ce mois-ci





“Vous pouvez l’obtenir dans un club où ils ne sont pas aussi forts ou ne se disputent pas les trophées, mais ce n’est pas ce que veulent les plus grands joueurs.

“Ils veulent être les meilleurs et ils veulent gagner toutes les compétitions. Pour ce faire, ils comprennent que vous devez avoir une équipe solide et concourir pour les places.

“Si à un moment donné un joueur n’est pas satisfait de cela ou veut plus de temps de jeu, il y a une façon de le faire et c’est de s’entraîner dur et de se présenter sous le meilleur jour possible.

“Ou, vous pouvez chercher d’autres opportunités ailleurs.”

