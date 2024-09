Actualités sur les marchés boursiers, l’économie et la finance, Sensex, Nifty, Global Market, NSE, BSE Live IPO News

Faut-il racheter ses SGB avant l’échéance ?



La majorité des obligations souveraines en or se négocient à un prix élevé sur les marchés secondaires, alors que les rumeurs se multiplient selon lesquelles le gouvernement pourrait suspendre l’émission de nouvelles tranches. De plus, la Banque de réserve de l’Inde a récemment autorisé le remboursement anticipé des obligations souveraines en or émises entre mai 2017 et mars 2020. Lovisha Darad explique si les investisseurs doivent conserver leurs obligations souveraines en or jusqu’à leur échéance ou non.