Actualités sur les jeux de société TTRPG, financement participatif, jeux réels

«La suite des bonbons ou des friandises par Adam Vass/World Champ Game Co. se compose de cinq tout nouveaux RPG d’horreur des zines, y compris Poignarder (un slasher policier inspiré du Crier franch), Avez-vous déjà rêvé de cet homme ? (une creepypasta devenue un cauchemar avec création et dessin de playlists collaboratives), Pas d’avenir (horreur de boucle temporelle punk rock où Chambre verte se rencontre jour de la marmotte), Appuyez sur PLAY (horreur des images trouvées sans gmless), et Comment invoquer un esprit (une évolution de légende urbaine piratée à partir de jeux de construction du monde comme Dialecte et Microscope).”

«Hiria : la Ville éternelle est un jeu de journalisation solo dans lequel vous incarnez un personnage essayant de retrouver quelqu’un à travers différentes versions de la même ville. Au fil des tours, en fonction de vos lancers de dés, la ville change et des choses se produisent autour de vous. À mesure que le paysage de la poursuite change, les traces laissées par votre proie déterminent la manière dont votre personnage les traque et, peut-être, les rattrape.

«Avertissement de deux minutes est un jeu de cartes narratif sur les derniers moments passionnants d’un match de championnat de football. Il est formaté comme un magazine sportif et offre un mélange unique de narration et de jeu de cartes.

«Point pâle est un jeu narratif sans GM sur des cosmonautes non humains se lançant dans un voyage fantaisiste, surréaliste et existentiel à travers leur système solaire. C’est inspiré par Outer Wilds, No Man’s Skyet Annihilation et présente des aspects mécaniques dérivés de Chute de la magie et Rêve de travers.»

« Dans Cette bobine mortelle, vous incarnez un voyageur de l’espace devenu nécromancien en quête d’atteindre la vie éternelle en construisant un dispositif magique appelé ancre. Vous créerez des esclaves morts-vivants pour exécuter vos ordres, rassemblerez de l’énergie pour alimenter votre quête en récoltant des créatures vivantes et maîtriserez les forces du Negaverse.

« Incarnez des loups-garous détruisant les morts-vivants dans ce 2 pages éclairées par Lumen jeu.»

«Café et chaos est un TTRPG comique où vous pouvez apporter vos personnages existants d’autres jeux/histoires/LARPS et les incarner alors qu’ils échouent de façon spectaculaire à gérer un établissement de restauration. Conçu pour des sessions courtes et uniques avec peu de configuration, ça marche très bien pour les séances de remplissage ou ‘hépisodes de vacances.

« Résolvez des crimes magiques et surnaturels dans Division des crimes arcaniquesun Jeu de rôle fantastique sur table copain-flic. En mettant l’accent sur l’action, le système de jeu aide les joueurs à développer la relation entre leurs détectives alors qu’ils résolvent des mystères, s’engagent dans des poursuites palpitantes, et affronter des méchants intrigants.

« Les séances de jeu de quatre heures pour faire du shopping peuvent être épuisantes. Actions reposantes est une collection de mini-jeux courts conçus pour rationaliser les activités que les joueurs doivent effectuer, tout en offrant aux personnages la possibilité de parler entre eux des événements récents de l’intrigue. Ils sont conçus pour s’intégrer dans n’importe quel TTRPG et permettent au MJ de confier les rênes de la narration aux joueurs, afin que les joueurs puissent résoudre les problèmes qu’ils estiment que leurs personnages doivent résoudre et que le MJ puisse se concentrer sur la planification de la prochaine attaque de dragon.

«Un jeu de rôle post-apocalyptique et successeur spirituel de Monde gammaen mettant l’accent sur l’exploration des donjons et des hexagones, le pillage et l’exploration des mystérieuses Terres désolées.

«Tableau est un système de jeu de narration qui met l’accent sur la narration collaborative et le développement des personnages. Tableau se compose d’un ensemble de cartes de règles et d’une variété de cartes d’histoire qui établissent des thèmes, des ambiances, des paramètres et des traits de caractère. Les joueurs utilisent ces cartes pour créer une histoire en collaboration, chaque scène se concentrant sur une seule question et évoluant vers un récit cinématographique satisfaisant.

«Wyrmlings est un TTRPG mignon et sain pour tous les âges sur de jeunes dragons partant à l’aventure et surmontant des défis avec des amis. Conçu pour capturer la sensation des dessins animés comme Steven Univers et Mon petit Poneyles aventures que vous vivrez varieront de celle d’affronter un sorcier maléfique à la simple recherche du meilleur cadeau d’anniversaire pour un ami.

«Mémos et monstres est un petit jeu léger sur itch.io sur une apocalypse fantastique qui a été évitée grâce à un sort de souhait… qui a transformé le monde entier en une comédie de bureau (fantastique).

«Acres de kiwis est un cadre de campagne pleinement étoffé pour Mausritter. Les 78 pages incluent tous les outils dont vous avez besoin pour créer votre propre aventure.tout est conçu pour être facile à imprimer à la maison sur du papier standard, ou vous pouvez commander le livre relié cela inclut tout cela.