Actualités sur les arts et les divertissements du comté de Churchill

Classiques noirs

La série de films d’automne de novembre présente des classiques du noir au Oats Park Arts Center.

• « Chinatown » (1974), 10 novembre – Lorsque le détective privé de Los Angeles JJ « Jake » Gittes (Jack Nicholson) est engagé par Evelyn Mulwray pour enquêter sur les activités de son mari, il pense qu’il s’agit d’une affaire d’infidélité de routine. L’enquête de Jake devient bientôt tout sauf routinière lorsqu’il rencontre la vraie Mme Mulwray (Faye Dunaway) et se rend compte qu’il a été embauché par un imposteur. La mort soudaine de M. Mulwray place Gittes sur une piste enchevêtrée de corruption, de tromperie et de sinistres secrets de famille alors que le père d’Evelyn (John Huston) devient un suspect dans cette affaire.

• « The Maltese Falcon » (1941), vendredi 17 novembre – Dans ce classique noir, le détective Sam Spade (Humphrey Bogart) obtient plus que ce qu’il espérait lorsqu’il prend une affaire qui lui est portée par une femme belle mais secrète (Mary Astor). Dès que Miss Wonderly apparaît, des problèmes s’ensuivent puisque le partenaire de Sam est assassiné et Sam est abordé par un homme (Peter Lorre) lui demandant de localiser une statuette de valeur. Sam, empêtré dans un dangereux réseau de crimes et d’intrigues, se rend vite compte qu’il doit trouver la seule chose qu’ils semblent tous vouloir : le faucon maltais orné de bijoux.

Chaque film sera projeté à 19h. Billetterie, Art Bar et galeries ouvertes à 18h.

Chaque film est gratuit pour les membres et les détenteurs d’abonnements. Le coût pour les non-membres est de 5 $ pour chaque représentation. Les billets sont disponibles à la billetterie le soir de la projection ou appelez le Churchill Arts Council au 775-423-1440.

Pixie et les Party Grass Boys

Salué comme « le groupe le plus chaud du Wasatch » par l’Intermountain Acoustic Music Association, Pixie and the Party Grass Boys crée un son typiquement américain qui peut transformer la pièce en chahut, mais offre également toute une variété d’autres dynamiques – se rapprochant du bluegrass. /folk avec une formation classique et jazz tout en incorporant des éléments de Broadway, du Pop-Punk et un amour sans vergogne pour passer un bon moment.

Pixie and the Party Grass Boys se produiront au Oats Park Arts Centre le 18 novembre à 19 h. La billetterie, l’Art Bar et les galeries ouvrent à 18 h.

Les billets sont pour les membres 17 $, les non-membres 20 $ et les jeunes et étudiants (avec carte d’étudiant valide) 10 $.

Pour obtenir des billets, appelez le Churchill Arts Council au 775-423-1440.

Auditions pour “Un violon sur le toit”

Les auditions pour les arts du spectacle de la comédie musicale communautaire du comté de Churchill « Fiddler on the Roof » auront lieu les 8 et 9 novembre à l’auditorium de l’école secondaire du comté de Churchill de 18 h à 20 h. Cette comédie musicale communautaire est ouverte à tous les âges.

Les ateliers d’audition auront lieu les 1er et 6 novembre à l’auditorium du CCHS de 18 h 30 à 19 h 30. Les rappels auront lieu le 10 novembre et la liste des acteurs sera publiée numériquement le 11 novembre.

Les répétitions commencent le 14 novembre de 17h30 à 20h avec une lecture complète du scénario le 18 novembre à 9h.

« Un violon sur le toit » raconte l’histoire d’un laitier juif nommé Tevye et de sa famille dans la petite ville russe d’Anatevka en 1905. Tevye lutte pour maintenir ses traditions face aux temps changeants et à l’antisémitisme croissant en Russie. Il doit également faire face aux mariages de ses cinq filles qui remettent en cause les coutumes du mariage arrangé et l’autorité de l’entremetteuse.

Mary Poppins arrive

La production de « Mary Poppins » de la Western Nevada Musical Theatre Company est prévue les week-ends au centre communautaire de Carson City jusqu’au 19 novembre : les vendredis et samedis à 19h30, les dimanches à 14h et les samedis à 14h.

Les billets coûtent 25 $/28 $. Pour plus d’informations, rendez-vous sur WNMTC.com.

L’histoire de la façon dont ce roman magique sur Mary Poppins est devenu un film et une comédie musicale à couper le souffle a été un combat qui a failli ne pas avoir lieu.

Les histoires de Mary Poppins sont tirées d’une série de huit livres pour enfants écrits par PL Travers entre 1934 et 1988. Mary est une nounou magique qui vient s’occuper des enfants Banks et aider à réparer la malheureuse famille Banks. Elle emmène les enfants dans plusieurs aventures extraordinaires tout en utilisant sa discipline « Cuillère de sucre », jusqu’à ce que les parents, George et Winifred, apprennent à créer leur propre sentiment de famille. Les histoires s’appuient sur des mythes chers à Travers, ainsi que sur le mysticisme oriental et le folklore celtique. Elle était également profondément attirée par la théosophie, qui montre la connectivité entre l’univers et le divin. Mary démontre que la magie est autour et en nous : il suffit de l’embrasser avec un émerveillement enfantin.

Le spectacle a été un succès à Broadway, remportant sept nominations aux Tony et ayant duré six ans avant de céder le théâtre Disney à l’ouverture d'”Aladdin”.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez wnmtc.com.