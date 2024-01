Actualités sur les arts et les divertissements de la région d’Helena

Art

Réception d’ouverture Holter pour les expositions

Rejoignez-nous à notre grande réception d’ouverture de 18 h à 20 h le vendredi 19 janvier pour trois toutes nouvelles expositions au Holter Museum of Art.

Explorez l’intersection de l’art et de la science avec “The Last Glacier” accompagné d’une conférence d’artiste par Ian van Coller.

Découvrez les œuvres collectives de plus de 30 artistes autrefois séparés par la pandémie mais réunis par un désir de collaboration et d’expression créative avec « Co-Flourish ».

Enfin, admirez les peintures monumentales mais profondément personnelles de Sean Chandler dans « The One Defined to Be No One ».

La conférence des artistes aura lieu à 18h30. Rafraîchissements disponibles.

Cours d’art parascolaire Art Smart

Rejoignez l’artiste enseignante Abby Ouellette, de 15 h 30 à 17 h 30, les mercredis 24 janvier au 29 mai, au Holter Museum of Art, pour en apprendre davantage sur un artiste différent chaque semaine. Explorez leur style et leur médium artistiques avant de vous lancer dans la création de votre propre œuvre d’art.

Chaque session débutera par un « meet and greet » pour rencontrer l’artiste. Les étudiants apprendront le nom de l’artiste et une brève histoire de sa vie avant d’explorer des œuvres remarquables. Une fois que la classe aura rencontré l’artiste, nous commencerons à travailler avec le médium préféré de cet artiste sur notre propre œuvre.

Ce cours est ouvert aux 8-12 ans et à tous les niveaux. Pour plus d’informations, visitez holtermuseum.org.

Cours de peinture sur supports humides et sauvages

Wet and Wild est une exploration de la peinture à l’eau et des supports humides avec l’artiste Christina Barbachano.

Le cours aura lieu les jeudis du 25 janvier au 29 février, de 18 h à 20 h, au Holter Museum of Art.

Chaque semaine, nous explorerons différents supports humides, différents papiers et différentes surfaces sur lesquelles peindre. Ce cours s’adresse aux artistes de tous niveaux qui sont curieux de connaître les médiums amusants et expressifs et qui souhaitent explorer un environnement favorable et créatif. Soyez prêt à avoir des conversations interactives, à vous mettre un peu en désordre et à expérimenter la liberté de peindre.

Mouillé est tout média (matériel artistique) qui coule. En d’autres termes, tout support utilisant un liquide pour délivrer un pigment/servir de support pigmentaire. Les exemples incluent les peintures à l’huile, les peintures acryliques, les peintures à l’aquarelle et l’encre d’un stylo plume.

Le prix est de 100 $. Le prix membre est de 85 $. Ouvert à tous les niveaux de compétence. Inscrivez-vous à holtermuseum.org.

Musique

Night Heron se produit à Myrna Loy

Parfait pour une nuit de janvier, Night Heron crée un R&B tranquille avec des tempos lents et des patchs chauds et sombres de synthé pour nous faire traverser le mois le plus sombre. Le spectacle aura lieu à 19h30 le jeudi 18 janvier.













Le public sera transporté par leurs lignes de synthé rétro, leurs voix brumeuses et leurs lignes de basse propulsives.

Le groupe basé à Portland est composé des musiciens de session les plus recherchés de Rose City, qui jouent pour créer un R&B tranquille qui réchauffera nos âmes fatiguées par l’hiver.

Bien connus dans tout le nord-ouest du Pacifique, leurs spectacles à Portland et à Seattle et dans leurs environs se vendent régulièrement, attirant ainsi les fans du public jeune et des musiciens.

Les billets coûtent 20 $. Appelez ou visitez la billetterie de Myrna Loy au 406-443-0287, 15 N. Ewing à themyrnaloy.com.

Musikanten Montana continue la saison

Le directeur artistique Kerry Krebill dirigera le chœur de chambre Musikanten Montana et de nombreux artistes invités lors d’un concert célébrant la saison de l’Épiphanie – l’arrivée des Mages et la célébration de la Lumière. Le concert aura lieu à 16 heures le dimanche 21 janvier.















Présentant la musique de Benjamin Britten, Francis Poulenc, Hugo Distler, Buxtehude, Handl et Whitacre, les compositions datent de la fin des années 1500 à 2001, avec des textes des Évangiles, de l’anglais et de l’allemand médiévaux, et le choral de Noël bien-aimé “Lo How a Rose”. “

L’organiste Wendy Yuen accompagnera la cantate de Buxtehude « Das Neugeborne Kindelein » et le pianiste Chas Elliott jouera pour le chœur de femmes dans des sélections de « Ceremony of Carols » de Britten. Les solistes comprennent le ténor Kevin Sutton et la contralto Anne Kania.

Le concert aura lieu à la cathédrale épiscopale Saint-Pierre au 511 N. Park. Le don suggéré est de 25 $, gratuit pour les étudiants.

Pour plus d’informations, visitez www.musikantenmt.org.

Communauté

Réunion du dîner-club à venir

Le Metropolitan Dinner Club se réunira le jeudi 18 janvier à la salle Natatorium, au rez-de-chaussée de l’hôtel Delta. Les cocktails sans hôte commencent à 17h, le dîner à 18h et les animations à 19h.

Helena Handbasket et ses camarades du groupe Terry Gunderson, Jim Gunderson, Candace Payne et David Payne assureront le divertissement de la soirée.

Les frais de dîner pour les membres et leurs invités sont de 27 $ chacun ; les frais pour les non-membres sont de 35 $. Le coût de l’adhésion est de 40 $ par an.

Appelez Patti au 406-202-1766 pour plus d’informations. Il faut réserver.

Présentation photographique à la bibliothèque

Le célèbre photographe du Pacifique Nord, F. Jay Haynes, a suivi la construction du chemin de fer transcontinental alors qu’il traversait le territoire du Montana, capturant les paysages de son voyage.

Rejoignez Jeff Malcomson, responsable des archives photographiques de la Montana Heritage Society, à 18h30 le jeudi 18 janvier à la bibliothèque Lewis & Clark, alors qu’il partage des dizaines d’images de Haynes.

Pendant 20 ans, Haynes a documenté la construction de chemins de fer, la croissance urbaine et rurale, le développement de l’exploitation minière industrielle, le parc national de Yellowstone et tout ce qui pourrait promouvoir l’avancée du chemin de fer du Pacifique Nord et inciter les nouveaux arrivants à visiter et à s’installer sur ce vaste nouveau territoire.

Grandstreet accueille les Grandy Awards

Joignez-vous à nous pour reconnaître et applaudir nos bénévoles et donateurs, qui incarnent l’esprit du Grandstreet Theatre, à 17 heures le vendredi 19 janvier, au Lewis & Clark Taproom, 1525 Dodge Ave. Cet événement est gratuit et tout le monde est le bienvenu.

Nous remettrons des prix, partagerons des annonces (comme notre saison estivale) et célébrerons ensemble.

Venez vous mêler et participer aux festivités alors que nous honorons la communauté du Grandstreet Theatre.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.grandstreettheatre.com

Danse

Cours de mouvement offert par Cohésion Danse

Les anciens combattants et les familles ou individus liés à l’armée sont invités à découvrir les qualités curatives et enrichissantes du mouvement créatif, des liens sociaux et de la création artistique dans un environnement accueillant avec cette séance d’introduction aux cours offerts par Cohesion Dance Project.

La session se déroule tous les vendredis de février de midi à 12h45.

Les cours sont ouverts aux adultes de 7 ans, de tous niveaux, y compris les personnes handicapées, et aucune expérience en danse n’est requise.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne sur cohésiondanse.org pour des cours individuels ou pour la séance complète. Les cours auront lieu au Cohesion Center, 1020 Argyle à Helena.

Le coût est gratuit grâce à une subvention d’engagement communautaire Creative Forces, qui fait partie de l’initiative Creative Forces ® du National Endowment for the Arts, en partenariat avec Mid-America Arts Alliance.

Théâtre

MPN accueillera le poète lauréat du Montana

Montana Playwrights Network présentera un trio d’événements de 12h30 à 16h30 le 27 janvier au Helena Avenue Theatre, 1319 Helena Ave.

Atelier de 12h30 à 13h45 : « Observation & the Daily Practice » avec Chris LaTray, poète lauréat du Montana. Le silence et l’observation sont essentiels au processus de création, notamment à l’écriture. Cet atelier discutera de la pratique de l’observation et de son transfert au journal… ne serait-ce qu’une phrase à la fois.