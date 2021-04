L’INDE DEMANDE À TWITTER DE PRENDRE CERTAINS TWEETS CRITIQUES DE SA MANIPULATION DU COVID-19

Le gouvernement indien a demandé à la plate-forme de médias sociaux Twitter de supprimer des dizaines de tweets critiquant la gestion par l’Inde de l’épidémie de coronavirus.

Twitter a retenu certains des tweets après la demande légale du gouvernement indien, a déclaré samedi une porte-parole de l’entreprise à Reuters. Le gouvernement a pris une ordonnance d’urgence pour censurer les tweets, a révélé Twitter sur la base de données Lumen, un projet de l’Université de Harvard.

Dans la demande légale du gouvernement, datée du 23 avril et divulguée sur Lumen, 21 tweets ont été mentionnés. Parmi eux se trouvaient des tweets d’un législateur nommé Revnath Reddy, d’un ministre de l’État du Bengale occidental nommé Moloy Ghatak et d’un cinéaste nommé Avinash Das.

La loi citée dans la demande du gouvernement était la Loi de 2000 sur les technologies de l’information.

Bien que l’on ne sache pas clairement quel article de la loi avait été invoqué dans cette affaire, New Delhi utilise généralement une clause qui l’autorise à ordonner le blocage de l’accès du public à l’information dans le but de protéger << la souveraineté et l'intégrité de l'Inde >> et de maintenir l’ordre public. , entre autres.