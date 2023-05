Actualités sur le plafond de la dette : les demandes des républicains

Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Les suivants sont beaucoup plus délicats.

Un responsable démocrate a déclaré que les républicains avaient déjà rejeté au moins deux offres de compromis de la Maison Blanche. La première proposait un gel des dépenses publiques l’année prochaine à leur niveau actuel, et une autre offre mettrait en place un plafond de deux ans sur les dépenses.

Le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord, négociateur en chef du GOP, a été interrogé mardi soir sur les concessions que les démocrates obtenaient dans le cadre d’un compromis potentiel avec la Maison Blanche pour remporter les votes républicains et démocrates.

Au lieu de cela, les députés de McCarthy disent qu’ils considèrent un vote pour relever le plafond de la dette – et pour éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique de la dette américaine – comme une concession aux démocrates, et potentiellement la seule qu’ils envisagent de faire. Compte tenu des ravages qu’un défaut pourrait causer à l’économie mondiale, l’augmentation de la limite d’emprunt est généralement une formalité, souvent structurée comme un projet de loi d’accompagnement qui est ajouté à une législation sans rapport.

WASHINGTON – Les négociations sur le plafond de la dette entre la Maison Blanche et les républicains du Congrès ont pris un nouveau ton plus dur cette semaine après que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a signalé qu’il n’était pas disposé à faire des compromis avec les démocrates sur une liste de demandes du GOP.

McCarthy assimile souvent la dette nationale américaine de 31,4 billions de dollars à la dette des consommateurs individuels. Il soutient que si vous dépassez votre limite sur les cartes de crédit personnelles, alors vous, et par extension l’Amérique, devez « dépenser moins dans l’année à venir que nous avons dépensé cette année ».

Mais ce n’est pas si simple. Relever le plafond de la dette n’autorise pas davantage de dépenses à l’avenir. Pour l’instant, il permet simplement au gouvernement de couvrir les factures qu’il a déjà encourues.

Ce que les républicains font vraiment, c’est utiliser leur influence et la menace implicite de défaut de paiement pour atteindre un objectif politique séparé et de longue date du GOP : forcer le gouvernement à réduire les dépenses discrétionnaires. Dans ce cas, McCarthy souhaite que les dépenses de référence de 2024 soient ramenées à leur niveau de 2022. Pourtant, il insiste également pour que les dépenses de défense – qui représentent plus de 30 % du total – soient protégées de toute réduction. Cela signifie que tout le reste devrait être encore réduit pour ramener le nombre total aux niveaux de 2022.

Selon l’institut conservateur CATO, exonérer les militaires d’une réduction des dépenses nécessiterait de réduire le reste du gouvernement – ​​tout, de la sécurité intérieure à la santé publique en passant par le contrôle du trafic aérien – d’environ 20 %.

Biden a contré cette demande de fortes réductions des programmes nationaux avec une proposition de geler les niveaux de dépenses de cette année l’année prochaine, mais McCarthy a jusqu’à présent rejeté cela.

« Je ne pense pas que je demande l’impossible », a déclaré McCarthy mercredi. « Dépensons moins d’argent dans l’année à venir que nous n’en avons dépensé cette année. »

En plus des demandes publiques ci-dessus, les républicains de la Chambre ont également une deuxième série de demandes, une sorte de liste de souhaits conservatrice que McCarthy et son équipe n’ont jusqu’à présent pas présentée de manière sérieuse.

Néanmoins, ces demandes en arrière-plan étaient pleinement exposées mercredi dans une note publié par le républicain conservateur du Texas Chip Roy, un antagoniste de McCarthy qui a dirigé l’effort raté plus tôt cette année pour refuser à McCarthy la présidence de la Chambre.

La liste de demandes de Roy contient quatre éléments supplémentaires. Chacun d’eux représente à lui seul une ligne rouge pour la Maison Blanche.

Abroger les crédits d’impôt pour les véhicules électriques au centre du programme d’énergie renouvelable de Biden, qui ont été adoptés l’année dernière dans la loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Abroger 80 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’Internal Revenue Service, qui fait également partie de l’IRA. Annuler l’action de l’exécutif de Biden pour annuler environ 315 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants. (La Cour suprême décidera du sort du plan dans les prochaines semaines). Promulguer la loi REINS, qui obligerait les organismes de réglementation comme la Federal Trade Commission et l’Environmental Protection Agency à obtenir l’approbation du Congrès avant de pouvoir émettre des règles importantes.

La note de Roy a appelé McCarthy et les républicains à « tenir la ligne » et à insister pour que toutes leurs demandes soient satisfaites ou rien du tout. Il a également suggéré que, du moins pour Roy, éviter un défaut de paiement n’était pas la priorité n ° 1.

« Chaque [of the demands] sont essentiels et aucun ne devrait être abandonné uniquement pour la recherche d’un « accord » », a écrit Roy.