Actualités sur la santé de Vladimir Poutine – La panique russe “alors que les médecins se précipitent vers le lit du chef maléfique pendant la peur de la santé tard dans la nuit”

La popstar Ellie Goulding révèle qu’elle a récemment visité l’Ukraine

Ellie Goulding a révélé qu’elle s’était récemment rendue en Ukraine en tant qu’invitée du président Volodymyr Zelensky et de son épouse Olena Zelenska, décrivant l’expérience comme “l’un des plus grands honneurs”.

L’auteur-compositeur-interprète de 35 ans s’est rendu à Kyiv pour prendre la parole lors du sommet des premières dames, qui s’est tenu samedi et organisé par la première dame d’Ukraine.

Écrivant sur Instagram, Goulding a partagé son expérience avec ses 14,1 millions de followers. Elle a déclaré: “Ce week-end, j’ai voyagé en tant qu’invitée du président Zelensky et de la première dame, Olena Zelenska, à Kyiv pour prendre la parole au sommet des premières dames (et chanter un peu, d’une manière ou d’une autre pendant que j’y étais, j’ai appris une belle et puissante chanson en ukrainien , ‘Chervona Kalyna’) Cela a été l’un des plus grands honneurs.

“J’étais déterminé à être là en personne pour rendre hommage à la bravoure et à la résilience du peuple ukrainien. J’ai été inspiré par un certain nombre de personnes, mais en particulier un jeune militant pour le climat #fridaysforfuture @ilyess_ek que j’ai rencontré lors des pourparlers sur la nature et le climat. à Stockholm il y a quelques semaines.Traumatisé par l’invasion de son pays, il s’est pourtant présenté aux pourparlers de l’ONU déterminé à poursuivre son œuvre.

“En fait, chaque jour, en tant qu’ambassadeur du @PNUE, je me souviens de l’immense contribution des climatologues ukrainiens, des experts en énergies renouvelables et des écologistes de tous types. Ils vivent une guerre horrible financée par les combustibles fossiles. Ils trouvent en quelque sorte le courage de garder aller, travailler et faire campagne pour toute l’humanité.

“Alors j’ai toujours su que si j’en avais l’occasion, j’essaierais de me présenter aussi. Dans le train de nuit pour Kyiv, j’ai regardé par la fenêtre et je pouvais distinguer les champs sans fin… un rappel que l’Ukraine est le grenier à blé du monde, ce bastion de la culture, de la science et de l’humanité est aussi un berceau de résistance, de courage et d’engagement.

“Je ne peux pas vous dire à quel point ce voyage a été émouvant. Il y a trop de choses à mettre en mots pour le moment, mais je suis solidaire, admiratif et respectueux du peuple ukrainien.”