Actualités sur la Russie et la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a volé des années de paix et menace non seulement l’Ukraine mais le monde entier, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au Forum économique mondial.

“Un homme a volé au moins 13 années de paix, les remplaçant par de la douleur, de la douleur, de la douleur et des crises qui ont un impact sur le monde entier”, a déclaré Zelensky aux délégués lors d’un discours d’ouverture à Davos.

En affirmant que Poutine “incarne la guerre”, Zelenskyy a déclaré “qu’il ne changera pas”.

Les relations entre l’Ukraine et la Russie ont commencé à se détériorer après l’élection du président pro-russe Viktor Ianoukovitch en 2010. Il est resté au pouvoir jusqu’en 2014, lorsque des manifestations pro-européennes et anti-russes ont balayé l’Ukraine, conduisant à son éviction du pouvoir, une décision qui a s’est mis en colère Moscou. La Russie a accusé l’Occident d’avoir orchestré un coup d’État en Ukraine, ce qu’elle a nié, et a envahi et annexé peu après la Crimée. La Russie a également soutenu les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine avant d’envahir le pays en 2022.