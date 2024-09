Actualités sur la maladie d’Alzheimer et la démence : le régime MIND ralentit le déclin cognitif

Suivre le régime MIND pendant 10 ans a entraîné une diminution légère mais significative du risque de développer des problèmes de réflexion, de concentration et de mémoire, selon une nouvelle étude.

Le régime méditerranéen DASH Intervention for Neurodegenerative Delay combine des éléments du régime méditerranéen traditionnel et des approches diététiques pour arrêter l’hypertension, ou régime DASH, qui se concentrent sur la réduction de la pression artérielle.

Le régime MIND a été spécifiquement conçu pour lutter contre le déclin cognitif, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Russell Sawyer, professeur adjoint de neurologie clinique et de médecine de réadaptation à l’Institut de neurosciences Gardner de l’Université de Cincinnati.

« Parmi les composants du régime MIND figurent 10 groupes d’aliments sains pour le cerveau : légumes à feuilles vertes, autres légumes, noix, baies, haricots, céréales complètes, fruits de mer, volaille, huile d’olive et vin », a déclaré Sawyer dans un e-mail.

Cinq groupes d’aliments malsains – les viandes rouges, le beurre et la margarine en bâton, le fromage, les aliments frits et les fast-foods, ainsi que les pâtisseries et les sucreries – sont limités dans le régime MIND, ce qui aide à réduire la consommation de graisses trans et saturées, a déclaré Sawyer.

« Le régime MIND possède toutes les caractéristiques clés – notamment l’accent mis sur les vrais aliments, principalement végétaux – nécessaires pour réduire l’inflammation systémique, faciliter la perte de poids, améliorer la santé du microbiome, atténuer la résistance à l’insuline, réduire les taux élevés de lipides sanguins (graisses) et ralentir l’athérogenèse (obstruction des artères) », a déclaré le Dr David Katz, spécialiste en médecine préventive et de style de vie qui a fondé l’association à but non lucratif Initiative pour une vraie santéune coalition mondiale d’experts dédiée à la médecine du mode de vie fondée sur des preuves. Il n’a pas participé à l’étude.

« Il n’est pas surprenant que de tels effets se traduisent par une protection du cerveau », a déclaré Katz dans un courriel. « Cette étude d’association ne prouve pas, en soi, que le régime MIND protège la santé cognitive, mais compte tenu des mécanismes clairs en jeu, elle suggère certainement que c’est le cas. »

Un avantage plus important pour les femmes et les Noirs

L’étude, publié mercredi dans Neurology, la revue de l’Académie américaine de neurologie, fait partie d’une étude en cours appelée SALUTATIONS, ou les raisons des différences géographiques et raciales dans les accidents vasculaires cérébraux. Sponsorisé par les National Institutes of Health, REGARDS a été créé pour examiner pourquoi les Américains du Sud et les Noirs américains ont une incidence plus élevée d’accidents vasculaires cérébraux, et il suit environ 30 000 adultes âgés de 45 ans et plus depuis 2003.

Sur les 14 000 personnes ayant participé à l’étude, 70 % étaient de race blanche et 30 % de race noire. Au début de l’étude, puis à nouveau dix ans plus tard, les participants ont été interrogés sur leur consommation alimentaire et ont subi des électrocardiogrammes, des mesures de la tension artérielle et des analyses sanguines.

Les chercheurs ont ensuite évalué les régimes en fonction de leur plus grande adhésion aux paramètres du régime MIND : manger plus de trois portions de céréales complètes par jour, consommer plus de six portions de légumes à feuilles vertes par semaine, manger au moins un autre légume par jour, manger plus de deux portions de baies par semaine, manger du poisson plus d’une fois et de la volaille plus de deux fois par semaine, et manger des haricots plus de trois fois par semaine. La consommation de noix et l’utilisation principale d’huile d’olive ont également obtenu des notes plus élevées.

Les personnes qui mangeaient de la viande rouge ou transformée moins de quatre fois par semaine, de la nourriture frite ou de la malbouffe moins d’une fois par semaine et moins d’une cuillère à soupe de beurre ou de margarine par jour ont également obtenu des scores plus élevés.

Les personnes qui suivaient le régime MIND de manière plus stricte étaient 4 % moins susceptibles de développer des problèmes de mémoire et de réflexion que celles qui ne l’avaient pas suivi, selon l’étude. Ce résultat est resté le même après avoir exclu des facteurs atténuants tels que l’exercice, l’éducation, le tabagisme, l’indice de masse corporelle, les problèmes de santé, l’âge et l’anxiété ou la dépression.

Pour les femmes, le risque était encore plus faible : elles avaient 6 % moins de chances de développer des troubles cognitifs. Les hommes, en revanche, n’ont pas bénéficié de ce type d’avantages, selon l’étude.

En ce qui concerne la vitesse à laquelle les personnes souffrant de troubles de la mémoire et de la pensée déclinaient, l’étude a révélé que les personnes qui suivaient de près le régime MIND régressaient plus lentement que celles qui ne le faisaient pas. Cette association était plus forte chez les participants noirs que chez les participants blancs, a déclaré Sawyer.

« Ces résultats sont surprenants », a déclaré Sawyer. « Les bienfaits du régime MIND peuvent avoir un impact différent chez les femmes et les Noirs et il s’agit là d’un domaine de recherche à venir. »

Des recherches supplémentaires sont nécessaires

Un essai clinique contrôlé randomisé de 2023 a révélé que le régime MIND n’était pas plus efficace que le régime témoin pour réduire les signes de déclin cognitif dans le cerveau. Cependant, les experts craignaient que l’essai ne soit pas suffisamment long pour recueillir pleinement les résultats.

« Le suivi de trois ans, bien qu’admirable pour un essai clinique randomisé, fournit moins d’informations sur les avantages à long terme du régime par rapport au suivi de plus de 10 ans de notre étude », a déclaré Sawyer.

De plus, seulement 66 personnes participant à l’essai clinique étaient noires, ce qui limite « la généralisabilité de cette étude contrôlée randomisée par rapport à notre étude de cohorte, bien que les deux offrent des informations importantes », a-t-il déclaré.