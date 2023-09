Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Zelensky vante les nouvelles armes nationales à longue portée

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté dans son discours nocturne l’utilisation réussie de nouvelles armes à longue portée de fabrication ukrainienne, affirmant qu’elles avaient touché une cible à 700 kilomètres, soit environ 435 milles. Zelensky n’a pas précisé quelles étaient ces armes ni si elles avaient été utilisées lors d’un test ou contre une cible ennemie. Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Le ministère ukrainien de la Défense semble faire référence aux armes dans un publication sur les réseaux sociaux faisant écho aux propos de Zelensky. Quelques heures plus tôt, le dirigeant ukrainien avait déclaré que les armes étaient produites par le ministère des Industries stratégiques.

Le porte-parole du Pentagone, le brigadier. Le général Pat Ryder a exhorté la Corée du Nord à ne pas négocier avec la Russie ni lui fournir d’armes. décrivant les armes en question comme « essentiellement des munitions d’artillerie » lors d’un point de presse avec des journalistes. La veille, l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, avait déclaré que la Russie et la Corée du Nord « faisaient activement progresser » les négociations sur les armes qui seraient utilisées dans la guerre en Ukraine.

Le maire de Moscou a annoncé vendredi matin que des drones avaient été abattus à l’extérieur de la ville. Aucun dommage ni aucune victime n’ont été signalés dans l’immédiat, selon un message du maire Sergueï Sobianine sur Telegram.

La société britannique BAE Systems ouvrira un bureau à Kiev pour accroître son offre d’armes, d’équipements et de savoir-faire militaire, a déclaré jeudi le bureau de Zelensky dans un communiqué. BAE a fourni à l’Ukraine des armes telles que les systèmes d’artillerie L119 et M777, a déclaré Zelensky. Le dernier accord « nous ouvre la voie à une collaboration pour fournir un soutien plus direct aux forces armées ukrainiennes », a déclaré le directeur général de BAE, Charles Woodburn, selon Reuters.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères s’en est pris à ceux qui critiquaient le rythme de la contre-offensive de son pays. Dmytro Kuleba, s’exprimant jeudi en Espagne, a déclaré que critiquer la lenteur de la contre-offensive équivaut à « cracher au visage des [the] Soldat ukrainien qui sacrifie sa vie chaque jour », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, a rapporté Reuters. « Je recommanderais à tous les critiques de se taire, de venir en Ukraine et d’essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes », a-t-il ajouté.

La Russie discutera cette semaine d’une alternative à l’accord céréalier de la mer Noire avec la Turquie, » a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc Hakan Fidan devraient se rencontrer à Moscou pour discuter d’une proposition visant à envoyer des céréales en Turquie avec l’aide financière du Qatar. Les céréales seraient transformées en Turquie et exportées vers des pays « dans le besoin », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Le Kremlin a également déclaré que les dirigeants de la Russie et de la Turquie se rencontreraient « bientôt » en Russie.

Des frappes de drones ont touché des avions militaires au plus profond de la Russie: L’attaque de drone de cette semaine contre au moins six villes russes, dont Pskov, était la plus grande frappe aérienne contre la Russie présumée avoir été lancée par l’Ukraine ou ses mandataires depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné son invasion de l’Ukraine en février 2022, Robyn Dixon et Siobhán O’ Rapport Grady. Cela a démontré la capacité de Kiev à attaquer en profondeur sur le territoire russe.