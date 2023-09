Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Zelensky déclare qu’il n’y a pas d’accord avec Poutine

L’Ukraine a gelé vendredi les avoirs d’Ihor Kolomoisky, un magnat confronté à des allégations de corruption, qui fait déjà l’objet d’inculpations et de sanctions aux États-Unis pour des accusations de fraude bancaire. Le bureau ukrainien de lutte contre la corruption a déclaré avoir gelé les actions de plus de 300 sociétés sous son contrôle, ainsi que des biens immobiliers et des véhicules, pour une valeur de plus de 80 millions de dollars.