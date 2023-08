Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : une boîte noire récupérée dans un avion qui transportait Prigojine

Les experts de l’aviation interrogés par le Washington Post ont déclaré que les preuves disponibles concernant le crash de l’avion Embraer ne suggèrent pas un simple problème mécanique ou une erreur humaine. L’avion s’est écrasé mercredi en Russie, tuant les 10 personnes à bord. Eugène Prigojine, le chef du groupe de mercenaires Wagner, figurait sur la liste des passagers et est présumé mort.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Les experts ont averti qu’il était trop tôt pour dire avec certitude ce qui aurait pu conduire à l’accident d’avion. et ces preuves restent limitées. Les premières évaluations réalisées par des responsables américains suggèrent la possibilité d’une explosion à bord, a rapporté The Post.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé avoir averti Prigojine d’une menace pour sa vie. s’il a poursuivi sa marche vers Moscou lors d’une courte mutinerie en juin, selon l’agence de presse officielle BelTA. Loukachenko a finalement négocié un accord qui a mis fin à la rébellion et permis au personnel de Wagner de s’installer en Biélorussie.

Le Kremlin a rejeté les spéculations des analystes et responsables occidentaux que Prigojine a probablement été assassiné sous la direction du président russe Vladimir Poutine, sans confirmer la mort de Prigojine. « Tout cela n’est qu’un mensonge », a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon l’agence Tass. Toutes les spéculations en Occident se font « sous un certain angle », a-t-il ajouté.

L’Ukraine a frappé vendredi une brigade en Crimée occupée par la Russie, Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Yusov, a affirmé dans un rapport publié dans le média Liga.net. L’attaque était une opération conjointe des forces armées ukrainiennes et du service de sécurité ukrainien, selon la Pravda ukrainienne. La Poste n’a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

La livraison des avions de combat avancés F-16 à l’Ukraine pourrait prendre entre six et huit mois., a déclaré le ministre néerlandais de la Défense Kajsa Ollongren dans une interview à la Pravda européenne. Plusieurs conditions doivent être remplies, notamment la formation des pilotes et la fourniture de pièces de rechange, avant que le transfert puisse avoir lieu, a-t-elle précisé.