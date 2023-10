Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : une attaque de missile russe sur le village de Hroza fait au moins 51 morts

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l’attaque russe contre le village ukrainien de Hroza, qui a tué 51 personnes, de preuve que la Russie était « le mal absolu ». Il a déclaré que les forces russes « ne pouvaient pas ignorer où elles frappaient ». L’attaque, qui a touché une épicerie et un café, a été l’une des frappes de missiles les plus meurtrières de la guerre, a rapporté le Washington Post.

À Washington, le président Biden prépare un « discours majeur » sur l’Ukraine, a déclaré à la presse la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Ces remarques interviennent après que Biden a reconnu sa préoccupation selon laquelle le désarroi au Congrès à la suite de l’éviction du représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) de la présidence de la Chambre pourrait entraver la future aide américaine à l’Ukraine. « Cela m’inquiète », a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

L’attaque de Hroza est « incroyablement horrible pour le peuple ukrainien ». dit Jean-Pierre. Elle a déclaré que l’attaque russe montrait pourquoi les États-Unis devaient continuer à soutenir l’Ukraine. Imaginez « vous marchez jusqu’à l’épicerie avec vos enfants, vous essayez de comprendre ce que vous allez préparer pour le dîner, et vous voyez une explosion se produire là où les corps sont partout », a-t-elle déclaré.

Des fragments de grenade à main ont été découverts dans les corps du chef mercenaire du groupe Wagner, Yevgeniy Prigozhin, et de ses adjoints, décédé dans un accident d’avion en août, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine, citant les résultats d’une enquête russe. L’épave n’a montré aucun « impact externe » sur l’avion, a-t-il déclaré, niant apparemment que le Kremlin ait ordonné l’abattage du chef mercenaire au franc-parler. Les analystes occidentaux estiment que Poutine a probablement ordonné la mort de Prigojine.

Le gouvernement slovaque sortant ne fournira pas d’armes supplémentaires à l’Ukraine, a déclaré Ludovit Odor, Premier ministre du pays, selon l’agence de presse slovaque Tasr. Cette annonce intervient quelques jours après que le parti d’un homme politique populiste et pro-russe, Robert Fico, soit arrivé en tête des élections législatives. Fico a déclaré qu’il chercherait à poursuivre l’aide humanitaire à l’Ukraine.

La Russie a testé avec succès un missile de croisière expérimental à propulsion nucléaire, a déclaré Poutine. Le missile, connu sous le nom de Burevestnik en Russie et Skyfall par l’OTAN, serait capable de transporter une ogive nucléaire et de voler plus loin et pendant des périodes plus longues que les autres missiles en raison de sa propulsion nucléaire, a rapporté l’Associated Press. Poutine a mentionné cette arme pour la première fois en 2018.

Zelensky a exprimé ses remerciements pour les systèmes de défense aérienne supplémentaires des alliés européens après avoir assisté au sommet européen à Grenade, en Espagne. « Nous aurons davantage de systèmes de défense aérienne – il existe des accords clairs. C’est crucial à l’approche de l’hiver. Espagne, Italie, France, Allemagne et Royaume-Uni, merci ! » a-t-il déclaré sans préciser quel pays fournissait quel type de défense aérienne et combien d’entre elles. Un haut responsable ukrainien a déclaré plus tôt que l’Espagne avait promis à l’Ukraine « un nouvel ensemble de soutien en matière de défense », comprenant « des équipements de défense aérienne, de l’artillerie et des systèmes anti-drones supplémentaires ».

Zelensky s’est dit confiant dans la capacité des États-Unis à surmonter la « tempête politique » actuelle. et a exhorté l’Europe à se tenir aux côtés de Washington pour protéger « nos valeurs communes et notre liberté ». S’adressant aux dirigeants de Grenade, le président ukrainien s’est dit « confiant dans l’Amérique » et dans ses institutions, et il a réitéré le soutien bipartisan dont il a été témoin lors de son voyage à Washington en septembre.

Alors que le soutien américain à l’Ukraine vacille, l’Union européenne se penche sur la question de l’adhésion: Même dans le meilleur des cas, élargir l’UE à l’Ukraine et à d’autres pays serait un processus coûteux, complexe et politiquement périlleux, rapportent Emily Rauhala, Beatriz Ríos et Robyn Dixon. La guerre en Ukraine multiplie les difficultés. Rejoindre le bloc prend des années. Des pays comme la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l’Albanie et la Bosnie sont en pourparlers d’adhésion depuis des années. La Turquie, qui a demandé son adhésion en 1987, reste candidate.