Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : l’Ukraine reprend le village de Klishchiivka près de Bakhmut, selon des responsables

Les forces ukrainiennes espèrent que la reprise du village de Klishchiivka, au sud de la ville stratégiquement importante de Bakhmut, dans l’est, leur permettra de reprendre le contrôle de Bakhmut. « Nous avons réussi à nous procurer une place d’armes qui nous permettra de développer davantage les actions d’assaut et de libérer nos terres des occupants », a déclaré le porte-parole Ilya Yevlash dans une interview au réseau d’information TSN, ajoutant que le village est la clé du contrôle de routes logistiques vers Bakhmut.

Le président Volodymyr Zelensky devrait faire pression pour obtenir davantage de soutien à l’Ukraine lors de son discours lors des réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies qui débutent mardi à New York. En marge, Zelensky devrait rencontrer d’autres dirigeants mondiaux et devrait ensuite transmettre son message à Washington.

La reprise de Klishchiivka pourrait constituer un développement important pour les perspectives de l’Ukraine dans l’est du pays, où les forces russes ont pris le contrôle de la ville détruite de Bakhmut cette année après des mois de combats sanglants. Avant de reprendre le village, la contre-offensive ukrainienne s’était largement concentrée sur le sud, où les troupes se déplacent lentement, en grande partie à cause du territoire fortement miné.

Zelensky devrait se rendre à New York et à Washington cette semaine pour demander davantage d’aide., avec une visite à Capitol Hill provisoirement attendue jeudi, a rapporté The Post. Sa visite a été coordonnée avec l’administration Biden dans le but d’amener le Congrès à fournir 24 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine.

Les récentes frappes de drones en Russie étaient un message de l’Ukraine selon lequel l’espace aérien russe n’est « pas aussi bien protégé qu’on le pense ». Zelensky a déclaré dans une interview à l’émission « 60 Minutes » de CBS, tout en niant avoir personnellement ordonné ces attaques.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté la ville de Vladivostok après avoir conclu son voyage de six jours en Russie., a rapporté le journal d’État nord-coréen Rodong Sinmun. La visite de Kim a attiré l’attention à Washington et au-delà sur un éventuel accord d’armes entre Moscou et Pyongyang, alors que la Russie recherche de l’artillerie pour ses stocks en baisse.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a discuté de la guerre en Ukraine avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi., selon les lectures américaines et chinoises de leur conversation de dimanche, qui s’est concentrée, entre autres, sur les relations bilatérales et Taiwan. Les deux rapports ont qualifié les pourparlers de « francs, substantiels et constructifs », bien qu’aucune des parties n’ait révélé de détails.

Wang sera à Moscou du lundi au jeudi pour assister à une réunion sur la sécurité stratégique avec de hauts responsables russes., a annoncé lundi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les médias d’État chinois affirment que la réunion, organisée chaque année depuis 2005, sert à maintenir Pékin et Moscou alignés sur leurs intérêts fondamentaux.

Le Canada s’est engagé à verser 25 millions de dollars supplémentaires pour renforcer la défense aérienne de l’Ukraine.a annoncé le ministre de la Défense Bill Blair.

Un aperçu des ruines de l’Ukraine : Les photos prises par Wojciech Grzedzinski depuis un Humvee fourni par les États-Unis le long des routes désertes d’Orikhiv et de Novodanylivka, dans le sud de l’Ukraine, donnent un aperçu de scènes courantes dans les communautés situées le long des lignes de front.

Orikhiv, un carrefour important pour les soldats ukrainiens qui se lancent dans le combat, a été réduite à l’état de squelette d’elle-même. L’artillerie russe a bombardé la petite ville pendant des mois, obligeant nombre de ses habitants à fuir ou à se réfugier sous terre, là où se déroulent la vie et même les affaires de la ville.

