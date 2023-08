Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : Loukachenko dit avoir mis Prigojine en garde contre la sécurité

Une femme se tient samedi devant un mémorial dédié au chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, à Moscou. (Yuri Kochetkov/EPA-EFE/Shutterstock)

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu’il avait averti au moins à deux reprises le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, de sa sécurité, a rapporté l’agence de presse officielle biélorusse BelTA, alors que des questions demeurent sur les circonstances de l’accident d’avion la semaine dernière dans lequel il est présumé être mort. Le président Biden a déclaré aux journalistes que les États-Unis tentaient d’identifier la cause de l’accident et a ajouté vendredi qu’il n’était pas encore libre d’en parler. Il a également déclaré qu’il n’était pas surpris par les informations selon lesquelles le chef du groupe Wagner – qui avait organisé une rébellion contre le président russe Vladimir Poutine en juin – avait été tué. Le Kremlin a démenti les spéculations largement répandues selon lesquelles Prigozhin aurait été assassiné sur ordre de Poutine, et le comité d’enquête russe a déclaré avoir récupéré la boîte noire de l’avion et que des tests médico-légaux étaient en cours pour confirmer l’identité des 10 victimes du crash.

Loukachenko a affirmé qu’il en avait parlé à Prigojine qu’il pourrait garantir sa « pleine sécurité » en parlant avec Poutine et en l’expulsant vers la Biélorussie, mais que le chef du groupe de mercenaires n’a jamais accepté son offre, selon un rapport publié vendredi par l’agence de presse officielle biélorusse BelTA. La mort de Prigozhin n’a pas encore été confirmée, mais son nom figurait sur la liste des passagers de l’avion Embraer avant son crash, ont indiqué des responsables de l’aviation russe.

Les preuves ne suggèrent pas qu’un simple problème mécanique ou une erreur humaine ait causé l’accident d’avion., ont déclaré des experts de l’aviation au Washington Post, tout en affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations disponibles pour tirer une conclusion définitive. Les premières évaluations réalisées par des responsables américains suggéraient la possibilité d’une explosion à bord.

Trois pilotes ukrainiens ont été tués dans une collision en vol lors d’une mission de combat vendredi, ont déclaré les autorités gouvernementales. Les deux avions d’entraînement au combat L-39 sont entrés en collision près de Jytomyr, selon l’armée de l’air ukrainienne. L’un des pilotes tués, qui portait l’indicatif d’appel « Juice », avait décrit au Post en avril 2022 comment les avions ukrainiens repoussaient les envahisseurs russes.

Au moins quatre personnes ont été tuées dans des attaques en Ukraine au cours de la dernière journée, dont deux dans la région de Kharkiv, un dans la région de Kherson et un dans la région de Zaporizhzhia. L’une des victimes, qui vivait à Kherson, était une femme de 83 ans décédée après que les bombardements russes ont incendié sa maison, a déclaré le gouverneur de la région, Oleksandr Prokudin, sur Telegram.

Les forces maritimes et aériennes ukrainiennes et russes ont eu plusieurs affrontements « autour de plates-formes gazières et pétrolières d’importance stratégique » en mer Noire.le Le ministère britannique de la Défense a déclaré Dimanche. Parmi les « escarmouches », citons un avion de combat russe qui « a tiré sur un petit bateau militaire ukrainien opérant près d’une plate-forme au nord-ouest de la mer » la semaine dernière, a indiqué le ministère. Les plates-formes, y compris celle de l’incident de la semaine dernière – qui était exploitée par une société pétrolière et gazière ukrainienne dont les forces russes se sont emparées lors de l’occupation de la Crimée en 2014 – « disposent de précieuses ressources en hydrocarbures. Cependant, comme Snake Island à l’ouest, ils peuvent également être utilisés comme bases de déploiement avancées, sites d’atterrissage d’hélicoptères et pour positionner des systèmes de missiles à longue portée », a indiqué le ministère.

Quatre autres officiers militaires ukrainiens ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption., a déclaré le service de sécurité ukrainien sur Telegram. Les quatre individus sont accusés d’avoir aidé des gens à échapper à la conscription en échange d’argent.

L’Ukraine négocie avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada pour obtenir des garanties de sécurité de la part des puissances occidentales., a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne. « Nous avons entamé des négociations avec le Canada sur un document bilatéral sur les garanties de sécurité. Plus tôt, nous avons commencé avec les États-Unis et le Royaume-Uni », a déclaré Zelensky samedi soir. « Cela donnera à l’Ukraine beaucoup plus d’opportunités. Je suis reconnaissant envers chaque personne qui travaille pour cela !

Le journaliste Evan Gershkovich a fait appel de la décision d’un tribunal de Moscou de prolonger sa détention jusqu’en novembre, selon l’agence de presse officielle russe Tass. Gershkovich est détenu avant son procès pour des accusations d’espionnage qui, selon le gouvernement américain et le Wall Street Journal, son employeur, sont sans fondement.

Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a accusé la Russie d’utiliser « les céréales comme une arme ». Reuters l’a rapporté samedi, et il a également exhorté le pays à revenir à l’Initiative céréalière de la mer Noire après son retrait le mois dernier.

Analyse de nos correspondants

La popularité persistante de Prigojine constitue un défi pour Poutine: Les Russes pleurant la mort présumée du chef du groupe Wagner ont érigé ces derniers jours des monuments commémoratifs dans près de deux douzaines de villes du pays et en Ukraine occupée – un signe de la popularité persistante du commandant et un défi potentiel pour le président Vladimir Poutine, qui est actuellement confronté à des divisions au sein de son parti. l’élite et dans l’armée, écrit Robyn Dixon.