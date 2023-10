Actualités sur la guerre russo-ukrainienne : les États-Unis réfléchissent à un plan de financement commun pour Israël et l’Ukraine

Les Républicains ont exprimé leur opposition à un tel projet. « Absolument pas », a déclaré la représentante Elise Stefanik (RN.Y.), la troisième législatrice républicaine à la Chambre, interrogée sur la perspective d’un financement commun. Le représentant Kelly Armstrong (RN.D.), partisan de l’Ukraine, a déclaré qu’il aurait besoin de plus d’informations sur la manière dont les fonds envoyés à l’Ukraine sont dépensés, et a mis en garde la Maison Blanche contre l’utilisation des fonds israéliens comme véhicule d’aide à l’Ukraine. Le Post a rapporté.

Les Ukrainiens du village de Hroza ont organisé lundi les funérailles des personnes tuées lors d’une frappe meurtrière de missile russe la semaine dernière. . Des photographies montraient des parents et amis des défunts portant leurs photos et creusant des tombes. Les drapeaux ukrainiens flottaient en berne. Au moins 52 personnes ont été tuées lorsqu’un missile russe a touché un rassemblement de personnes assistant à une réception funéraire pour un soldat local. La grande majorité des victimes étaient des civils, a rapporté le Post.

Le chef de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires a exprimé ses inquiétudes quant aux mesures prises par la Russie pour quitter l’accord. . « L’interdiction des essais nucléaires reste essentielle pour empêcher la prolifération des armes nucléaires et pour protéger les générations actuelles et futures des effets nocifs des essais nucléaires explosifs », a déclaré Robert Floyd dans un communiqué. Les législateurs russes ont annoncé leur intention d’étudier la possibilité pour Moscou de se retirer du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Ces mesures ont été prises après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie pourrait révoquer sa propre ratification du traité. Washington a signé mais pas ratifié le traité.

La Russie a exprimé son inquiétude après l’attaque du Hamas contre Israël, sans toutefois condamner la violence , a rapporté le Post. « Nous sommes extrêmement préoccupés », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien avec les journalistes. « Nous pensons que la situation doit trouver une solution pacifique le plus rapidement possible. » La réaction soigneusement formulée de la Russie reflète des décennies de diplomatie nuancée – parfois contradictoire – dans laquelle le Kremlin a recherché des liens solides avec Israël, tout en soutenant la cause palestinienne et en courtisant des groupes tels que le Hamas.

Alors que les responsables américains se sont engagés à continuer de fournir des armes et des renseignements pour tenir la Russie à distance, ils se sont parfois montrés irrités par les demandes de l’Ukraine pour des livraisons plus nombreuses et plus rapides. Et même si les Ukrainiens étaient reconnaissants de l’aide américaine, ils se hérissaient lorsqu’on leur demandait de limiter les frappes sur le territoire russe.